El mejor homenaje posible a Juan Eraña: triunfo y gran ambiente en El Molinón

El minuto de silencio inicial fue de los emotivos. De los que indican como poco que aquellos jugadores que marcaron época en el Sporting van desapareciendo. Pero dejan esa huella e historia que se aprecia en los homenajes. Y el equipo, sobre el césped, le quiso rendir el mejor posible a Juan Eraña, jugador rojiblanco durante ocho temporadas en la década de los sesenta, que falleció esta semana a los 84 años. El club quiso tener un detalle especial para honrar su memoria e invitó al palco a seguir el partido a su familia, entre ellos su viuda María Victoria Cassi, y uno de sus hijos, Iñaki Eraña, que también llegó al primer equipo del Sporting.

El partido ante el Burgos llegó unas horas después del cierre del mercado de fichajes, sin el desembarco de un delantero ni de ningún otro refuerzo. Estaban los ánimos caldeados entre algunos aficionados, descontentos por esa falta de fichajes. Pero no llegó la sangre al río. No hubo ninguna bronca ni pitos hacia el palco. Lo máximo que se escuchó de sonido de viento en la grada fue cuando fue sustituido Djuka por Esteban Lozano, en una decisión que no gustó a parte de la afición.

El fin de agosto no impidió que decayese el ambiente festivo y animado. Con el Oktoberfest y la Cometcon a escasos metros del estadio, la lluvia dando una tregua pese a la previsión de un diluvio, el ambiente en las gradas fue animado, con 16.890 seguidores, y algo más de un millar procedente de Burgos, con una entrada algo inferior que la del estreno en Liga.

En la previa del partido, Pablo Fernández animó con su música. "Soy de Avilés, pero sportinguista a muerte", exclamó. Y en el palco se homenajeó a la piragüista Sara Ouzande, que se ha clasificado recientemente para disputar los Juegos Olímpicos.

Tres puntos, sobre la bocina, dedicados a Juan Eraña, el mediocentro vizcaíno de aquella generación que dio el ascenso a Primera de 1970.