El día de Roque Mesa: espera, punto de la negociación y un fichaje "no cerrado, pero sí muy cerca"

Hoy es el día marcado para que Roque Mesa pueda convertirse en nuevo jugador del Sporting. El club y el centrocampista canario continuaban ayer negociando las condiciones económicas del acuerdo, emplazándose a poder culminar la operación este lunes. El futbolista aguarda a la firma para viajar a Gijón, completando así la plantilla rojiblanca, que tendría ocupadas sus 25 fichas con el experimentado medio. A sus 34 años, Roque Mesa es una apuesta avalada por Miguel Ángel Ramírez. "El fichaje no está cerrado, pero sí muy cerca de acabar de hacerse", explican a LA NUEVA ESPAÑA fuentes cercanas a la operación. No se descarta que pueda dilatarse un día más.

Con jornada de descanso para el primer equipo del Sporting, las miradas se centran en rematar la llegada de Roque Mesa al conjunto rojiblanco. David Guerra, presidente ejecutivo, ya hizo público el deseo de fichar «cuanto antes» a un centrocampista una vez que se cerraron todas las puertas para reforzar al equipo con un delantero. Después de que el pasado miércoles una llamada de Miguel Ángel Ramírez al jugador dejara abierta esta vía, el club ha centrado sus esfuerzos en culminarlo cuando el canario mostró su interés en continuar su carrera en el Sporting. La predisposición de Roque Mesa es total para venir a Gijón, si bien los últimos flecos del contrato han llevado a que todo se dilate.

El futbolista aguarda al desenlace en Valladolid, desde donde se mantuvo al tanto de la victoria del equipo ante el Burgos en El Molinón. Al término de este encuentro, Miguel Ángel Ramírez no dudó en calificarle como un perfil de «jerarquía y trayectoria» para una posición que necesitaban reforzar más allá de la buscada competencia para el ataque. Las condiciones del acuerdo en las que se trabajaron desde un primer momento no han variado. Al menos, por ahora. Roque Mesa firmará por un año, con opción a renovar por una temporada más en función de una serie de objetivos. El Sporting ve en su llegada el salto de calidad que se demandaba para la plantilla y que, finalmente, no se pudo encontrar para la posición de delantero. El de Telde tiene a sus espaldas más de trescientos partidos como profesional en España, a los que hay que sumar experiencias como la vivida con el Swansea en la Premier.

Roque Mesa viene a disputar un puesto mermado desde el traspaso de Pedro Díaz. Se sumará a un Nacho Méndez que está siendo uno de los grandes protagonistas del inicio de la temporada; a Jonathan Varane, mermado por su reciente esguince de rodilla; a Nacho Martín, titular desde el comienzo en su primer año con dorsal de la primera plantilla; Christian Rivera, a quien Miguel Ángel Ramírez ve con ganas de ser importante este año y Gio Zarfino, inédito desde que cayera lesionado hace siete meses. El entrenador incluso sitúa a Róber Pier como una alternativa posible para ocupar la medular. Lo que parece evidente es que, de culminarse hoy la llegada de Roque Mesa al Sporting, parece complicado que participe en el derbi. El jugador lleva sin equipo desde junio y ha realizado la pretemporada con un entrenador personal.