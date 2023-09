Mareo, la vuelta al optimismo del Sporting y la historia de Nel y Queipo

El gol de Queipo, el de la victoria del Sporting en El Molinón ante el Burgos, tuvo ayer su eco en Mareo. Entre el algo más de centenar de espectadores que siguieron la vuelta a los entrenamientos, el primero antes del derbi, Nel Cristóbal lució con orgullo la camiseta de su ídolo, la del protagonista del triunfo. "Otro gol de Queipo para ganar en el Tartiere no estaría nada mal", comenta con sonrisa pícara, la compartida en un ambiente de renovado optimismo en el verde y en la grada.

"Tuvo antes el carné del Sporting que la partida de nacimiento. Cosas del padre", dice Sonia Pardo, la madre de Nel, sobre el intenso sportinguismo de esta familia de Colloto. "Vivimos en territorio enemigo", bromea mientras su hijo reflexiona sobre el siempre importante partido ante el Oviedo. "La racha en los derbis es mala, pero si acertamos las ocasiones claras que siempre tenemos, confiamos en los tres puntos", resume el niño, que lleva en la espalda de su camiseta del Sporting el nombre y la firma de Queipo. "Somos muy amigos de su familia y Dani es muy buen chaval", comentan, contentos por la gran vuelta del rojiblanco, lesionado durante la pretemporada y héroe en el primer partido de Liga que ha disputado esta temporada.

"Tienen que sacar las narices que demostraron ante el Burgos y ganar en el último minuto", sentencia Paula Besteiro. Forma parte de la peña sportinguista Manjarín y es una de las habituales de la Mareona. Dice afrontar "motivadísima" el partido ante el Oviedo. "Espero que no se note la baja de Djuka, pero ya se vio en el segundo gol del último partido, que también podemos ganar sin él", explica mientras saca de su mochila una bandera de Argentina. "Es una sorpresa para el Cali, a ver si me la firma", explica. Dicho y hecho, el capitán cumplió poco después con el deseo de Paula.

"Tengo la sensación de que algo va a cambiar en el derbi, de que esta vez vamos a hacerlo mejor y ganar", dice, unos metros más adelante, Javier Bazán. Él es uno de los aficionados que más de cerca ha seguido al equipo este verano. Presente en la gira realizada por el equipo en México, pasa unos días en Asturias antes de volver a Barcelona, donde reside y dirige la peña Quini de Barcelona. "No me preguntes el porqué, pero tengo esa sensación", amplía.

"Ir al Tartiere es salir a ganar. La dinámica del Oviedo no es buena y tras la última victoria somos optimistas", señalan Pedro y Yeray Menéndez, padre e hijo, respectivamente. La mañana en Mareo repite esa imagen, la de familias siguiendo a los jugadores. "A ver qué pasa, pero hay que ganar", añaden estos dos avilesinos. De la Villa son Sandra y su padre, Dani Pérez, quienes intentan situarse a pie de valla para no perderse detalle de la sesión de entrenamiento de los jugadores rojiblancos. "Se nos da mal jugar fuera y ya no hablemos de los derbis", responde Dani cuando se le pregunta por cómo se afronta el partido ante el conjunto azul. "Siempre hay esperanza de ver ganar al equipo", añade Sandra, para equilibrar la balanza. "Fuimos a El Molinón y hay que reconocer que lo del último gol fue un subidón", concluye el padre. "Ya hablaremos de lo del sábado", desliza.

El primer ensayo de cara al derbi también tiene en torno al remozado campo número dos de Mareo a varios de los habituales en las instalaciones rojiblancas, haga sol o truene, literal y figuradamente. "Firmo el empate ante el Oviedo", afirma Argelio Cernuda, miembro del popular grupo de aficionados del Sanedrín de Mareo. "Ahora, que trabajen como lo hicieron durante el partido ante el Burgos y a por los tres puntos. Hay que competir", concluye. Otro clásico es Roberto Narváez, miembro de la peña La 1905 y omnipresente en cada desplazamiento del equipo. "A ver cómo se gestiona el tema de entradas. Espero que podamos estar unos 1.200 en el Tartiere", señala mientras se prepara para ser uno más animando al equipo rojiblanco en el campo del eterno rival.