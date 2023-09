"Era una temporada muy ilusionante en Gijón. Volvíamos gente importante al club, gente que amamos al Sporting". Jony se sinceró este martes sobre cómo vivió y le afectó la pasada campaña en el conjunto rojiblanco. El cangués abordó el tema durante su presentación como nuevo futbolista del Cartagena, equipo con el que espera estar a disposición en "dos o tres semanas" tras ser incorporado en el último día de mercado. "Tengo el reto de volver a encontrar la regularidad que me caracterizó siempre", subrayó.

"Se había creado una ilusión, pero el fútbol al final no siempre dos más dos son cuatro", explicó Jony sobre su último regreso al Sporting y un inicio de la mano de otras sportinguistas como José Ángel o la misma llegada del Grupo Orlegi a Gijón. "Pasan cosas, lesiones, momentos en los que el equipo no está bien. Al final fue muy duro, soy del Sporting, cuando estás en tu casa, la exigencia y la autoexigencia es máxima y ver que no podías ayudar… La confianza te la merma", confesó el exrojiblanco durante el acto de presentación. "Ahora tengo energías renovadas, quiero demostrar todo lo que tengo dentro y ojalá sea un buen año para el Cartagena porque nos lo merecemos", concluyó el cangués.