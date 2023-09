Franco, directo y muy sportinguista. José Ángel no se esconde detrás de los micrófonos y menos para hablar del derbi. El jugador del Sporting muestra sus ganas de llevarse los tres puntos este sábado en el Carlos Tartierte también de algunas de las claves que cree que han faltado los últimos años en los que "hemos sido mejores" pero el triunfo cayó del lado azul "por detalles". El gijonés, uno de los capitanes, espera cambiar la dinámica y dar una alegría a la afición.

Derbi. "Semana de derbi, especial para todos los que somos de aquí. Súper importante para nosotros. El equipo está mentalizado. Es lo más importante, enfocarnos bien y trabajar bien. Como sportinguista quiero ganar, siempre, y más a ese equipo. Esperamos que hagamos un buen partido y seamos mejor que ellos".

Vuelta a la titularidad. “En el último partido me sentí bien. Cuando el equipo está a buen nivel, nos hacemos mejores unos a otros. Todos hicimos lo que teníamos que hacer, por eso jugamos bien. Es la línea para optar a cosas importantes".

Ejemplo. "Los nuevos se fijan en los que somos de aquí, saben que es especial. Es un derbi. Siempre quiero ganar y es para lo que estamos trabajando".

El Oviedo, colista. "No me dice nada. Ellos tienen buen equipo, las cosas como son, pero nosotros tenemos también buen equipo. El año pasado llegamos mejor en sensaciones y por pequeños detalles se decantó para ellos".

Roque Mesa. "No lo conozco personalmente. Es un gran jugador. Tiene mucha calidad, nos puede dar control en el partido, cuándo atacar y cuándo no. Con la experiencia que tiene, nos dará cosas".

34 cumpleños y su futuro. "No pienso en el futuro, ni antes ni ahora. Nunca me llegué a ver con 34 años jugando. Tampoco lo otro (mirar más allá). Me centro en el presente, creo que me hace bien. Es mi forma de vida".

Clave del derbi. "Minimizar todos los detalles. Tenemos la experiencia de varios años siendo mejores que ellos. Es una de las claves. Luego ser protagonistas, manejar tú el partido. Atacarles e imponerse por fútbol a ellos. Tenemos la capacidad. A ver si tenemos la suerte de estar acertados el fin de semana y ganar. Con tal de ganar, que lo meta quien sea. Tenemos que dar el cien por cien todos".

Motivación. "Para mí no es un partido más. Es el derbi y quiero ser mejor que el Oviedo. Por eso me entreno como me tengo que entrenar y salgo mentalizado. Espero un partido como suelen ser los derbis, ellos saldrán con empuje. Llegan con más dudas que nosotros. Tenemos herramientas para hacerles daño, cada vez compitiendo mejor. Si compites bien y tienes hambre, estaremos cerca de ganarles".

Psicológico. "Es duro (perder un derbi) porque no quieres perder y menos contra el Oviedo. Es duro ver a tu gente dolida, al ser de aquí lo sientes más todavía. Pero en esta profesión, o te levantas o no puedes jugar más a fútbol. Es como hay que afrontarlo. Intentamos darle la vuelta a la tortilla en cada derrota. Es otro año y no fuimos inferiores contra ellos el año pasado para nada. Hay equipo para ganar y traer los tres puntos a Gijón".

Fuera, bloqueados. “Todos sabemos que fuera tenemos que dar más. Por ciertas razones no están saliendo las cosas. Hay capacidad para darle la vuelta a la situación. Tenemos jugadores para imponer nuestro juego fuera. Le daremos la vuelta y espero que el sábado sea el punto de inflexión”.

Mercado. “Llevo muchos años en esto, es una profesión difícil la de firmar jugadores. Es complicado acertar. Nosotros tenemos buen equipo, lo digo sinceramente. No sé si mejor o peor, pero muy buen equipo. Hay que dar el máximo, pelear cada partido y estar mentalizados de que podemos competir bien, ser más constantes en toda una liga. Eso nos está faltando”.