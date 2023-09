"Jugador diferencial en la categoría. Bievenido a tu casa". Roque Mesa fue presentado este miércoles como nuevo jugador del Sporting. David Guerra, presidente ejecutivo, acompañó al centrocampista canario, que inicia con ambición su etapa como rojiblanco y se ve incluso para disputar el derbi: "Ya le he dicho al entrenador que estoy para dos minutos". Feliz por llegar a un club "en el que se respira fútbol", desveló su relación con Miguel Ángel Ramírez. "Gran parte de que esté aquí es por él", comentó tras señalar que incluso hace dos años le quiso fichar para Internacional de Porto Alegre. "Cuando empezó el mercado le teníamos en el radar, como una opción difícil. Queremos a los jugadores que tengan la voluntad y el compromiso, y Roque lo ha demostrado. Demostró que quería estar aquí, que quería estar en el proyecto", subrayó Guerra.

Su llegada. "Gracias por la bienvenida. Mi llegada no la esperaba en un principio. Sí es verdad que durante el verano una de las cosas que hablaba con mi mujer, era que uno de los equipos a los que me gustaría ir por cómo lo he vivido cuando he venido y cómo se vive aquí el fútbol, era el Sporting. Lo hablaba como anéctoda, porque no sabía que había esa posibilidad. A raíz de una conversación con el entrenador, me propone venir. Le dije que me gustaba la idea, el fútbol que se respira aquí. Todos me conocen, saben cómo soy. Quiero disfrutar del fútbol, ayudar y hacer mi fútbol. Soy una persona con bastante personalidad e intentaremos ayudar".

Miguel Ángel. "Mi llegada viene por una conversación con el míster, sin nada de fútbol. Luego me lo propone. No me la esperaba. Se lo dije a mi familia y vimos que podía ser real".

Estado físico. "He estado entrenando durante todo el mes de julio y agosto. Preparándome para una posible alternativa. Tengo la base. En el primer entrenamiento tienes que ir conociendo a mis compañeros. Me encontré bastante bien. Estoy para un par de minutos en Oviedo".

Libre. "No es una cuestión de que me dejaran libre (el Valladolid). Acababa contrato. Hay veces que los ciclos se acaban. El cariño fue muy bueno. Les desearé todo lo mejor. Empieza otro ciclo y muy feliz".

Objetivos. "Sé que vengo a un equipo que está creciendo mucho, que intenta implantar un modelo de juego. Me comentaron a qué venia. Mi forma de ver el fútbol es de tener la pelota, de quererla. Sabe lo que le puedo dar el míster. En la que me ponga a tono, le puedo aportar. Poder ser un equipo con personalidad".

Posición. "Donde más cómodo me siento es en el doble pivote, o como mediocentro más posicional. Puestos a elegir, me gusta más de mediocentro más posicional, de sacar más la pelota".

Esenciales de ascender. "Hay una gran parte de tener un grupo durante años, que se conozcan bien, de tener jugadores diferenciales. Subir es complicado. En mis ascensos éramos un grupo ya formado, con jugadores que nos conocíamos de hace tiempo. Es una de las claves. Aquí veo que están continuando con ese grupo, saliendo muchos jugadores de la cantera. En Segunda todo puede pasar, ojalá se pueda pelear por eso. Es complicado. Si estoy en un equipo es para intentarlo. A ver dónde estamos en mayo. Cuando subimos en Valladolid fue en el último partido y en el último momento".

Relación con Ramírez. "Lo conocía de la época de la UD Las Palmas. Yo en el primer equipo y él en la cantera. Luego perdimos contacto. Hay otro contacto hace dos años, donde me quiere llevar a Brasil. Decidí quedarme. Ahora se ha dado la ocasión y sinceramente darle las gracias a él porque es gran parte de que esté aquí".

Ir a Gijón. "Por el fútbol que se vive aquí. Cada vez que he venido, se respira fútbol. El último año que estuve aquí, olía a fútbol. La ciudad. Es una de las cosas, una de las decisiones por las que he venido. Tal y como yo vivo el fútbol. De lo pasional que soy, quería vivir esto. Sé que me exigirán al máximo, que cuando no haya noches muy buenas, me meterán también. Lo acepto.

Cómo vencer al Oviedo. "Los derbis hay que ganarlos. Da igual cómo juegues. Al Sporting le dará igual, como al otro equipo. Lo único que quieres es ganar para salir a la calle al día siguiente. En el canario y el sevillano la ciudad se vuelca. Lo único que quiere es que su equipo gane".