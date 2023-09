Balance. “Mercado muy positivo, hemos conseguido los objetivos prioritarios y una plantilla muy competitiva. La estrecha colaboración que hemos tenido con el cuerpo técnico, trabajando codo con codo. Son trece jugadores o bien estaban o que hemos conseguido renovar. Una renovación del cincuenta por ciento de la plantilla. Doce jugadores han pasado por Mareo. Tenemos una plantilla que se parece más al Sporting que hemos podido construir de nuestra llegada”.

Inversión. “Ratificamos que hemos maximizado nuestros recursos, que hemos hecho una gran inversión en la plantilla. El que dice que el Grupo Orlegi no invierte en fichajes, miente. Hemos conseguido un tope salarial muy similar al del año pasado”.

Ventas. “Salimos con la intención de no vender para poder inscribir jugadores, las circunstancias hicieron que fuera posible la salida de Pedro y esos recursos lo hemos invertido íntegramente en la llegada de futbolistas”.

Plantilla. “El grupo que veo, con el potencial que tiene de convertirse en un gran equipo, elijo creer. No por palabras en el aire, por argumentos, por esta plantilla competitiva. No podemos prometer resultados, pero sí el trabajo para que el resultado sea al final el mejor”.

Derbi. “Todos estamos focalizados en el derbi. Los derbis son para ganarlos y con esa intención vamos. Esperamos que acabe muy bien la semana”.

Nota. “Es un sobresaliente el nivel de satisfacción de la plantilla. Hemos conseguido objetivos prioritarios”.

Déficit y tope salarial. “No nací aquí, pero desde el primer minuto me he sentido identificado con los valores de este club. Creo en el potencial que tenemos de devolver al Sporting al lugar donde se merece. Tenemos un cuerpo de Primera en una realidad de Segunda. No vamos a poder competir con salarios con clubes caídos de Segunda División. El límite salarial viene marcado porque una operación en Segunda División difícilmente va a ser rentable. Desde asumir la deuda, asumir la gestión, poco a poco vamos dando pasos invirtiendo el máximo en fichajes”.

Ingreso por Pedro. “No se puede de manera íntegra utilizarlo, hay unas normas de la Liga, porque tu club es deficitario. No nos vamos a gastar más de lo que tenemos, vamos a ir al límite, pero no más. Esta es la realidad. Me gustaría que fuera otra, pero en eso estamos trabajando”.

El delantero y los descartes. “Las circunstancias del mercado no dieron para traer un delantero y se abrió la posibilidad de Roque Mesa. Quizá es lo mejor que nos haya podido pasar. Djuka, haya debate o no, es un gran delantero. Marcó diferencias en la categoría. Es muy competitivo. Hemos puesto las herramientas, el míster ha hablado con los jugadores, yo lo he hecho con Campu y Rivera. Tenemos alicientes para que den una gran competencia y el míster decida”.

Prioritarios, pero sin delantero. “Hicimos un análisis y consideramos que el delantero era prioridad. Elegimos, pero también fuimos coherentes con lo que dijimos, que no íbamos a fichar por fichar. No se dieron las circunstancias y fue el camino inverso”

Tope para fichar en enero. “Tenemos 25 fichas. Hablar del mercado de invierno nos queda muy lejos. Hemos maximizado todo para este mercado. Tendrá que darse alguna salida”

Dirección deportiva, en silencio. “Es una política de club. No le doy tanta trascendencia. No creo que merme ese trabajo”.

Cuentas deficitarias. “No podemos obviar la compra, la deuda y la operativa del club. No voy a entrar en los números porque es cuestión para los accionistas. Un club de Segunda como el nuestro, con todo lo que requiere, es casi una estructura de Primera pero una realidad de Segunda. Los ingresos televisivos no fueron los mejores. Hay algo más de déficit que paliar. El grupo lo asumió. Las cuentas de la pasada temporada son deficitarias. Por más ventas que se hagan, tú vas a llegar a números negros si eres capaz de vender. Tus ingresos regulares no van a estar al nivel de tus gastos regulares”.

No vender al inicio de verano, ¿estrategia?. “Nosotros no salimos con la intención de vender futbolistas, entendíamos que podíamos hacerlo así. Es la realidad de una inversión y un esfuerzo. No lo establecimos como estrategia. Hemos recibió ofertas por otro jugador. La circunstancia muy especial de lo sucedido con Pedro. No fue una estrategia y es complementario. Este año en nuestra proyección sabíamos que podíamos subsistir para llegar a cierto nivel. También sabíamos que si queríamos seguir sumando elementos, tendría que haber alguna salida. Pero no necesariamente ventas. Ha sido un balance de ambas cuestiones, pero la estrategia era clara. En próximas temporadas, veremos cuál es nuestra realidad”.

Ramírez.“Tenemos un compromiso evidente. Lo hemos hecho desde el principio. Veo cómo el equipo está mejorando, los jugadores comprometidos y para que este grupo se acabe convirtiendo en un equipo de alta rendimiento. La confianza en el míster está completa”.

Se pide más a Djuka. “Sabe que siempre le pedimos más. Sigue siendo un gran jugador, uno de los mejores de la categoría. Lo que más le exigimos, aunque parezca paradójico, es que aporte al juego del equipo. Es uno de los capitanes y referencia para muchos. Si trabaja, está focalizado, al final esperamos que tenga sus frutos”.

Si no hubiera salida de Pedro. “Aprendimos de la gestión de fichas en la pasada temporada. De los jugadores de cantera, otorgamos que lo más inteligente era darle dorsal de primer equipo, porque hay varios que ya han contado con muchos minutos. Sino, hubiéramos estado en riesgo de estar fuera de la normativa. Sin salida de Pedro, estaríamos en otros rangos salariales, quizá nos hubiéramos podido reforzar con otros jugadores que no hubieran estado a este nivel. Lo que hicimos fue adaptarnos”.

Discursos, de estar contrariado a triunfal. “Cuando salí (al cierre del mercado) estaba bastante contrariado por no ofrecérselo a los aficionados. Teníamos varias alternativas encima de la mesa. Finalmente nos decantamos por este delantero. Hubo acuerdo entre clubes, sintonía con el jugador y el entorno. Algo sucedió que cambió la dinámica. Nos arrepentimos al final porque lo considerábamos prioritario, pero al final fue lo mejor porque si no estabas convencido, mejor que no vengas. No fue falta de previsión. Hubo bastante embudo con los delanteros nacionales. No estamos alejados del sportinguismo, queremos saber cómo se sienten y también cómo nos sentimos nosotros. Creo en la plantilla que tenemos. Vamos a ver dónde llegamos. No es charlatanería ni vender humo”.

Argumento. “Estás haciendo un juicio en la jornada cuatro utilizando datos de toda la temporada anterior. No es un discurso triunfalista. Hay que asumir que había jugadores que no estaban convencidos de estar aquí. Soy autocrítico porque no se consiguió, pero hay detrás que no había el nivel que buscábamos. Transmito que verdaderamente hemos hecho un buen trabajo. Ya veremos cómo sale al final, pero a estas alturas hemos conseguido un buen grupo”.

Objetivo. “Tenemos las herramientas, y ahora hay que construir un equipo que esté a la altura de mirar hacia arriba. Hay una muy corta diferencia entre estar arriba o abajo en Segunda. El objetivo es ser un equipo robusto, regular, competitivo”.

Jeraldino, tres años. “Soy el primero que estoy decepcionado con el rendimiento. Cuando el mercado no había opciones pudimos traerle en el mercado de invierno, continuamos con esa apuesta porque estaba dentro del acuerdo por el que vino. Vamos a ver qué es lo que puede dar. Tres años es una situación dentro de la negociación salarial. El míster lo sabía. Él se basa en el rendimiento y tendrá nuestro apoyo”.

Esteban Lozano. “Viene para el Sporting Atlético y estamos sorprendidos y contentos de que esté a este nivel. Haríamos mal en confundirle con otra realidad. Tiene que adaptarse y crecer”.

¿La cantera duda del proyecto?. “Róber Pier mejor defensa con balón de la Liga, le preguntas por qué ha venido, y responde porque es un proyecto ganador. A la gente le sorprende. Los chicos de Mareo vienen con una presión desde la base. Todo influye al futbolista y llega a un punto que colapsa. Eso hace que tenga que salir, solicite salir o se den las oportunidades. Eso ha sucedido. No es un problema de proyecto. Hay jugadores que están mentalmente viciados, ya vienen maleados desde la base. No sé si es el entorno, sus agentes… no sé. Tenemos que cambiar desde la base para que aquellos que lleguen desde la base estén convencidos”.

Palabras y hechos. “Cuando se habla, porque se habla. Cuando no, porque no. Lo que estamos intentando, desde el principio, no prometimos el ascenso, ni que fuera a ser fácil. Dijimos que íbamos a tomar decisiones impopulares. La temporada no estuvo a la expectativa, pero aún así tomamos las decisiones adecuadas para paliar eso”.

Ofertas por futbolistas. “De salir, ninguno. Uno de los que más foco tiene ahora es Varane, pero acaba de llegar del Sporting Atlético y no tiene ningún sentido. Hay clubes que te lo comentan, representantes, pero nuestra respuesta es no escuchar nada. Del resto, no hubo por escrito nada formal, pero sí oportunidades para alguno de ellos para salir, o irse cedidos”.

Jordan y Jeraldino, ¿peajes por ser de Orlegi?. “Utilizamos siempre los recursos del grupo, pero nos focalizamos más en estos ángulos y no en otros. Eso implica también Juan Otero, que estaremos de acuerdo en que es un jugador diferencial. Esto no es matemático. Haremos una valoración”.

Christian Rivera. “Hablé con él. El medio es una posición clave y hay una enorme competencia. Roque va a hacer mejor a todos los jugadores. En la exigencia ellos se crecen, eso me transmitía Christian. Entiendo que le estamos dando al entrenador muchas alternativas. Hay que gestionarlo. Va a ser muy difícil jugar este año en el Sporting”.