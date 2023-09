Una excusa para cambiar la tendencia: así llega el derbi asturiano (y las posibles alineaciones de Oviedo y Sporting)

El derbi llega pronto, con los equipos aún desperezándose en la competición, con el Oviedo con problemas de números y el Sporting buscando aún su identidad fuera de casa, con la esperanza en ambos casos de que los equipos sigan progresando. Demasiado pronto para muchos, comienzos de septiembre. Pero es un derbi a fin de cuentas. Y en juego, a partir de las 18.30 horas en el Carlos Tartiere, hay algo más que tres puntos en juego. Está el trono simbólico del fútbol regional.

Porque el derbi tiene eso, que escribe su propia historia al margen del libro de la temporada. La rivalidad entre Oviedo y Sporting está salpicada de anécdotas, cifras y piquillas que caen de uno u otro lado en función de un resultado. Los 90 minutos del derbi dan para mucho. Y en esta ocasión, ambos encuentran razones de peso para exigirse.

El derbi asturiano, como oportunidad. Llega el Oviedo necesitado a la cita, quien lo hubiera dicho a estas alturas. No es que se hayan encendido las alarmas, aún es pronto, pero sí planea cierta sensación de urgencias en una temporada que todos encaraban con la convicción de estar arriba. Del "este año sí" se ha pasado a "empezar como todos los años". Con 2 puntos y sin triunfos, derrotar al Sporting es un paso obligatorio en volver a hinchar el globo de la ilusión.

Para el Sporting, la reivindicación viene por el lado de la rivalidad regional. El 24 de marzo de 2019, los rojiblancos se llevaban el derbi, un 1-0 en El Molinón que le sonreía. No ha vuelto a ganar. Desde entonces, se han jugado 8 derbis más, con el Oviedo imponiéndose en 5 ocasiones y otras 3 con el choque en tablas. La deuda del Sporting con sus aficionados crece en cada ocasión que se miden a su eterno rival.

El Oviedo, a mantener la firmeza. Llegan los azules al duelo en un contraste de sentimientos. El Oviedo es último, y eso debería bastar para empezar con las preocupaciones. Más aún en un año que se había afrontado con un salto de calidad evidente en la plantilla. La última actuación en el Ciudad de Valencia, empate con casi medio partido con uno menos, permite, sin embargo, que afloren los pensamientos optimistas. A ello contribuye un Cervera que en las últimas intervenciones deja abierta la puerta a la mejora. Cree que el entrenador que el equipo va en la línea correcta.

Y esa línea lleva el sello de Cervera, o sea, que todo parte de la defensa. Hasta cuando el equipo juega peor, el entrenador insiste en reforzar el trabajo desde atrás. Argumenta que al equipo le cuesta con la pelota, sí, pero que las victorias empezarán a caer cuando se logre torpedear el juego de los rivales. "Hemos perdido el tiempo estas tres semanas", mostró su opinión ayer el entrenador. El choque ante el Levante marca el camino.

Y esa experiencia sirvió para mostrar que el dibujo con tres centrales había hecho ganar confianza al equipo. Quizás por eso, Cervera repita sistema. O quizás no. Él no ha dejado pistas en la previa. Pero todo hace indicar que el entrenador se refugiará de nuevo en el 5-4-1 para meterle mano al Sporting.

No tiene disponible el entrenador a los lesionados Tarín, Millán, Lucas y Alemao, además de Camarasa, "no disponible". La duda sobre Colombatto sigue condicionando los planes. Seoane es la principal novedad en la lista. Se confía en que sea el hombre que marque diferencias. Está por ver si el técnico se anima a darle entrada de inicio en el doble pivote, si lo adelanta algunos metros para buscarlo cerca del área o si prefiere que espere en el banquillo buscando su oportunidad en la segunda mitad. No obstante, prescindir de su talento parece un lujo que el Oviedo no se puede permitir. Con todo, el probable once esta tarde es el formado por Leo Román; Viti, Luengo, Costas, Calvo, Bretones; Paulino, Luismi, Seoane, Sebas Moyano; Borja Bastón. Completan la lista: Braat, Mario Hernández, Pomares, Jimmy, Yayo, Cardero, Romario Ibarra, Masca y Enol.

Alternativas en el Sporting. Con sumo hermetismo, Miguel Ángel Ramírez le ha dado durante la semana muchas vueltas a la cabeza al sistema y a los hombres elegidos para buscar la primera victoria rojiblanca en el Carlos Tartiere desde el reencuentro de los dos grandes asturianos. El preparador canario, apoyado en su equipo, ha sumado a Roque Mesa y a Campuzano a la cita y deberá esta mañana hacer un descarte entre los veinticuatro citados.

Aunque a nivel interno se observó un Sporting competitivo, con sombras y luces, en la agónica victoria ante el Burgos en El Molinón (2-1), la ausencia internacional de Djuka condiciona los planes. Entonces, el dibujo usado fue un 4-4-2. Pero la baja del ariete y el estilo del equipo azul ha hecho que a nivel interno se replanteen el modelo a jugar.

Miguel Ángel Ramírez baraja dos opciones: aplicar un trivote “fuerte” para fortalecer la medular, donde buscan ganar la batalla, y que contaría seguro con Varane y Nacho Méndez con la única duda entre Nacho Martín, un fijo en el once hasta entonces, o Fran Villalba. Si entra el valenciano, sería el de Luanco quien ocupe la demarcación de mediocentro.

Pero en los últimos días también se ha valorado jugar con el sistema de cinco que aplicó Cervera en Levante y que, creen en el club, que volverá a poner en liza esta tarde en el Carlos Tartiere. Algunos técnicos de Mareo han planteado poblar la zaga y situar a Pascanu con Insua y Róber Pier. Esa formación, una opción fuerte, llevaría más cambios.

Por un lado, el centro del campo sería también un “trivote”. Pero se perdería la figura de los extremos. Hassan se quedaría en principio fuera. Y Gaspar actuaría con Otero arriba. Ante la falta de “9” y sin fichar a otro ariete en el mercado, el colombiano es indiscutible como faro ofensivo. Sea cual sea la formación, en el Sporting creen que es fundamental igualar al Oviedo en fortaleza física y en ser un equipo ganador de duelos. Ramírez mantendrá la duda hasta esta mañana, cuando tendrá un encuentro con la plantilla, concentrada en el Hotel Artiem.