Minutos antes de comparecer en rueda de prensa, Miguel Ángel Ramírez dio a conocer la convocatoria del Sporting de Gijón para el derbi asturiano. MAR tendrá que hacer un descarte mañana, día de partido. Pero en la lista de convocados hay dos caras nuevas respecto al último encuentro de competición liguera ante el Burgos: el recién fichado Roque Mesa, quién podría tener sus primeros minutos con el equipo rojiblanco, y el delantero Víctor Campuzano, "recuperado" para la causa tras ser convocado por primera vez en Liga una vez que se ha cerrado el mercado de fichajes.

El técnico rojiblanco admitió en sala de prensa que ha mantenido un encuentro con el delantero catalán, y que le ha trasladado que, una vez clasurada la ventana de verano, será uno más y tendrá, si se lo gana, oportunidades de jugar. "Ha tenido una situación incómoda, pero la vivimos con naturalidad. Igual que a mi me pueden echar. Fue una conversación con naturalidad, franqueza y respeto. Desde el principio le comunico lo que pensamos por la valoración de su rendimiento. Le dijimos ‘no está siendo el rendimiento esperado y por eso queremos tomar esta decisión’ A partir de ahí no se da la salida y afrontamos una realidad distinta. Él quiere ser importante. Y yo quiero que sea importante". Pablo García, por su parte, es la principal ausencia al estar lesionado. El lateral zurdo no se ha recuperado a tiempo y es baja.

Esta es la lista de convocados de Ramírez para el derbi: