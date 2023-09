El mediocentro, "hijo" del kickboxing que defenderá la portería del Sporting en el derbi: "Buscamos dar un golpe fuerte sobre la mesa"

Empezó jugando de centrocampista, practicaba kickboxing con su padre, campeón de Cataluña, llegó a compartir portería con su ídolo de infancia y mañana vivirá su primer derbi asturiano convertido en uno de los fichajes más valorados por el sportinguismo. Una charla con Orlando Rubén Yáñez (Lloret de Mar, Gerona, 1993) es todo un descubrimiento. Atiende a LA NUEVA ESPAÑA tras comer en Mareo. Era opcional quedarse en las instalaciones para hacerlo. Él prefirió hacerlo. Estrecha con firmeza la mano. De cerca, impresiona su musculatura. Habla con tono suave. Admite sentirse importante, algo que echaba de menos.

–He leído que empezó en el fútbol como centrocampista.

–Eso es. Lo típico de que empiezas con los amigos, en el equipo de mi pueblo, Lloret de Mar. Tendría unos ocho años. En el tramo final de la temporada, nos expulsaron al portero. Solo teníamos uno. Decidí ponerme. Empecé a parar y me gustó. Hablé con el coordinador para ser el portero. Hasta hoy.

–¿Cómo fue su despegue?

–En cadetes, en el torneo "Pomares", que se organiza en Lloret de Mar y en aquella ocasión participaban Barcelona, Espanyol o Sevilla, hice un buen campeonato. Me sirvió para exponerme. Fui al Girona.

–De ahí, al Madrid.

–Empecé con el juvenil A del Girona. Ahí exploté deportivamente. En octubre empecé a entrenarme con el primer equipo. Trabajaba con Jorquera y Dani Mallo. El entrenador de porteros era Toni Jiménez, la mano derecha ahora de Pochettino. En diciembre, el Madrid preguntó por mí. En concreto, Paco de Gracia. A día de hoy, en fechas señaladas, nos seguimos intercambiando algún mensajito. Ese año fui a la selección catalana y ganamos el campeonato de España... Al año siguiente ya empecé en el Madrid.

–En el conjunto blanco, una Liga, dos Ligas de Campeones, dos Supercopas de Europa, otra de España y un Mundial de Clubes.

–Tuve la suerte de estar en un equipo que era imparable, el mejor del mundo. Lo ganamos todo. Solo me falta la Copa del Rey. Al currículum hay que sumarle ser campeón de Segunda con el Huesca.

–En El Molinón.

–Sí, conservo esa foto.

–Tiene a Iker Casillas como referente.

–Fue mi referente desde niño. Cuando iba al cole me compraba su camiseta. Luego coincidí con él entrenándome. Fue espectacular. No soy de pedir fotos ni camisetas, me cuesta. Mi primera foto con él fue en un partido de Copa que me convocaron y a él le tocó descansar.

–Llegar al Madrid al inicio gusta, pero sin jugar… ¿Al final cansa?

–Crecí de manera exponencial porque trabajas a un ritmo que pocos equipos pueden llegar a ese nivel, pero un año antes de terminar contrato ya decidí que había que dar el siguiente paso.

–Getafe, Cádiz, Huesca, Málaga… ¿En busca de la estabilidad?

–Pacheco, portero del Madrid antes que yo, me dijo: "Es muy bonito estar ahí, pero luego cuesta encontrar equipo". El puesto de portero requiere de mucha experiencia y de un bagaje. Apostar por un portero sin eso, es difícil. La competición requiere algo más que cualidades en esa posición. Con los años lo entiendes. Es una bola de nieve que crece hasta que te llega la oportunidad. David de Gea, por ejemplo, tenía unas cualidades tremendas, pero hasta que no llegó su momento, por la lesión de un compañero, no lo pudo demostrar. Me tocó esperar el momento, ese factor suerte.

–¿Es la primera vez que se siente en un club como un futbolista importante?

–Fue un factor importante para venir, buscar ese papel. Además, estoy en un club muy grande.

–¿Sigue trabajando con un psicólogo deportivo?

–He trabajado con varios. En los últimos años lo estoy haciendo con Andrés Díez, psicólogo especializado en psicología deportiva. Es amigo, de mi pueblo y también portero, porque hizo carrera en Cataluña y ahora está en el Lloret. Creo que hoy por hoy esa figura es fundamental para un futbolista profesional. Es que no es solo cualidades físicas y técnicas, en el fútbol el 70% es mental. Los jugadores más grandes son realmente los más inteligentes, en el sentido de que en el campo saben manejar momentos de presión. Jugar en El Molinón ante miles de personas es algo que quizá algunos no saben gestionar. Estar preparado en eso es fundamental para competir y entender mejor el juego.

–¿Su mejor parada?

–Una en el Getafe, contra el Elche. Se la hice a Pere Milla. La prensa le dio mucha similitud a una de Iker Casillas al Sevilla. El gol del chicle, que lo llaman, porque vas de un palo a otro.

–¿Y fuera del campo?

–El poder ayudar a mi familia. Hemos vivido al día. Tengo cuatro hermanos, tres por parte de mi padre. Mi hermano Darío hizo el amago de ser futbolista. Fue portero del Girona también, pero lo dejó porque decía que quería estudiar. Era verdad. El tío se sacó ingeniería mecánica en cuatro años y ahora ha hecho un máster. Un fenómeno.

–¿Hay más futbolistas en su familia?

–No. A nivel de aficionado sí. Mi padre (Orlando Rubén Yáñez, ya fallecido) jugó, pero al deporte que se dedicó fue al kickboxing. Fue campeón de Cataluña. De niño le acompañaba mucho al gimnasio. Llegué a compaginar artes marciales y fútbol. Me gusta el kickboxing, pero llegó un punto en el que no podía. Me decidí por el fútbol y creo que fue una decisión acertada.

–Tuvo de entrenador a Cervera y jugó con Seoane en Huesca. ¿Algún mensaje estos días?

–No. No mantuvimos el contacto.

–¿Cómo afronta el derbi?

–Motivadísimo. Como todos. Es un partido emocionante. Los jugadores de aquí lo están viviendo muchísimo. Todos tenemos ganas. La victoria del otro día, en el último segundo, te ayuda a estar más motivado. Ellos, además, no están en su mejor momento.

–Es su primer derbi, pero ya se ha medido al Oviedo y sabe a qué juega Cervera.

–A Cervera lo tuve en Cádiz y va practicando el mismo estilo de juego. El fútbol con ellos va a ser algo más directo, van a ser fuertes en ese sentido. Tenemos que encontrar la fórmula para contrarrestar esas situaciones. También buscamos dar un golpe fuerte sobre la mesa y llevarnos este derbi.

–Cuénteme cómo fue eso de ver a Gerardo García (director de gestión deportivo del Sporting) plantarse en Málaga para convencerle de que viniera el Sporting.

–Antes de eso yo ya tenía un poco decantada la balanza, pero claro, cuando me llamó el Sporting me dije: "Espérate…".

–Es decir, que Txema Indias (director deportivo del Leganés) ya se frotaba las manos y a última hora…

–(Sonríe). Sí, ahí había también otro equipo (el Zaragoza). Le comenté a Gerardo mi situación y él me dijo: "Si hace falta voy a verte, queremos convencerte del proyecto y la importancia que vas a tener". Decidí escucharle. Quedamos cerca de mi casa. Eso fue clave. No tuve ninguna duda. El Sporting es un club con potencial para estar en Primera. El objetivo a largo plazo tiene que ser ese, pero hay que construir ladrillo a ladrillo. Esta categoría cada vez es más competitiva. Ha crecido mucho. No es fácil.

–¿Cómo desconecta del fútbol?

–Mi mujer y yo tenemos un perro, "Gin", un labrador. Aprovechamos momentos para descubrir la ciudad los tres. También juego algo a la Play, no mucho ya, voy al cine…

–¿Con qué rincón de Gijón se queda?

–Con la playa de San Lorenzo. Yo que vengo de Lloret, el mar tira. Aprovechamos también para ver otras zonas de Asturias. He estado en Covadonga, Cudillero….

–¿Probó la sidra y la fabada?

–Sí (se ríe). Bien, bien. Es riqueza cultural.

–Un resultado para el derbi.

–Nos vamos a llevar los tres puntos. 0-2, para vivirlo más tranquilo, que con el 0-1 siempre sufres.

–¿Qué mensaje le manda a la afición?

–Que vengan a animarnos, a darnos fuerza. Que sepan que estamos motivadísimos y con la confianza de que podemos ganar. Su apoyo, en un estadio con una afición bastante fuerte, nos va a dar mucho.