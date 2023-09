Jorge Rowe estrena la Academia Internacional

La reciente incorporación a la cantera rojiblanca del central panameño, con pasaporte mexicano, Jorge Rowe Lara, de 19 años, ha supuesto el comienzo de la Academia Internacional, programa lanzado por el Sporting para dar a conocer su marca, generar nuevos ingresos, y, de paso, atraer posibles talentos. Rowe, un nombre desvelado por Killer Asturias, y que pudo confirmar LA NUEVA ESPAÑA, ha abonado los 37.990 euros que exigen en Mareo para ser futbolista del club rojiblanco. Había otros jóvenes jugadores (de entre 18 y 23 años) que solicitaron a la entidad a lo largo del verano comprar una plaza para continuar con su formación futbolística en la cantera gijonesa. Pero la mayoría de estos ofrecimientos fueron rápidamente descartados ante el escaso nivel que a nivel interno aprecian de los jugadores.

Otros futbolistas sí pasaron distintos filtros: los técnicos de la casa observan vídeos y piden referencias, como sucede con cualquier otro fichaje para el club rojiblanco ya sea en la base o con vistas al primer equipo. Pero ninguno, hasta Rowe, internacional sub-20 con Panamá, terminó por contar con el "ok" de los responsables deportivos de Mareo para hacerse con una plaza en la recién estrenada Academia Internacional. Rowe Lara jugará además en el Sporting C, club donde reina un significativo hermetismo. El tercer filial del club rojiblanco, que venció por 1-0 en su estreno, en Primera Asturfútbol, es el caladero elegido por los rectores rojiblancos para los conocidos como futbolistas de pago. También es el paso intermedio de muchos de los canteranos que terminan su periplo en el División de Honor. O de otros jugadores, como Pierre Mbemba, que han llegado a la entidad tras superar una prueba.

Algunos de los profesionales más importantes del club rojiblanco no estaban muy por la labor de apostar por este modelo de pago dentro de la idea del Grupo Orlegi de globalizar la marca de Mareo, pero han terminado por acatar las órdenes de México, que defiende la posibilidad que ofrece este proyecto de aumentar los ingresos y de dar visibilidad internacional al club rojiblanco. La Academia Internacional, sostienen distintas fuentes, ayudará a sufragar otros proyectos de calado dentro de la potente apuesta del club rojiblanco para internacionalizar su cantera. "Vivimos en un fútbol global", dicen en el club.

Aunque no se permitirá que cualquiera vista la elástica rojiblanca, cada una de las hasta 10 vacantes abiertas por la entidad para este programa suponen un pellizco importante para las arcas. Una vía de ingresos añadida, como sucede con otros esponsor, creen sus avalistas. La prioridad, en cualquier caso, es no desprestigiar la marca; la idea de hecho es todo lo contrario: mostrar por todo el mundo las posibilidades que ofrecen las renovadas instalaciones de Mareo para formar jugadores y personas "de forma integral". Si se cubren las 10 plazas (hoy por hoy muy complicado por las exigencias de los técnicos), el club ingresaría cerca de 400.000 euros. El equivalente a una ficha importante dentro de la escala salarial de la plantilla. Un ingreso extraordinario que ayudaría a costear todos los gastos que supone tener abierta la Residencia en el día a día. Allí, de hecho, viven desde hace semanas los seis mexicanos del Programa de desarrollo de jugadores profesionales: Kevin Picón, Sebastián Valenzuela, Joshua Mancha, Franco Rossano, Ángel Contreras y Mauricio Medrano. Del mismo modo, Luis Enrique Arroyo y Pierre Mbemba, que se han enrolado en el Sporting C. Este proyecto, en cualquier caso, es independiente a la Academia Internacional. El club sí los considera jugadores con margen de crecimiento.