"Los canariones nos lo tomamos así". Después del derbi asturiano, a Miguel Ángel Ramírez le llega otro, el canario. El entrenador del Sporting, formado en la UD Las Palmas, recibe este domingo al Club Deportivo Tenerife, cuarto clasificado y uno de los conjuntos más en forma del campeonato. "Es mi derbi, sí, y el de Roque", comenta el técnico en referencia al también examarillo. La previa da a Ramírez para analizar la "responsabilidad" de responder al noveno tope salarial del club en Segunda, opinar sobre la renuncia de las campeonas del mundo a acudir a la selección, y hasta del empleo de espinilleras en los entrenamientos, que pasa a ser norma del club.

El rival. “Es un equipo que creo que se ha reforzado bien. Le ha dado el míster una línea de equipo sólido y vertical. Es uno de los equipos con menos posesión de la Liga. Intentan llevar el partido al campo contrario. No tienen problema en cederte el balón y protagonismo”.

Solo un gol en contra el Tenerife. “El juego tiene un factor de azar. El Sporting está concediendo menos situaciones de gol que el Tenerife, pero a veces hay situaciones de azar. Ellos lo han tenido a favor, pero no quita lo sólido que están siendo. Sabiendo un poco por dónde pueden ir los espacios, dónde podemos hacerles daño, pues… Se lo tenemos que poner difícil. Se trata del desgaste a nivel ofensivo para poder penetrar”.

Derbi personal. “Es mi derbi, sí. El de Roque, también. Los canariones nos lo tomamos así. Roque está bien. Lo que le faltaba era el juego. Ha conseguido tenerlo más fresco entrenándose con nosotros. Está preparado”.

Similitudes al Oviedo. “Obviamente jugamos en casa y queremos llevar el protagonismo, no quiere decir que no lo quisiéramos en el Tartiere. Ya dije que allí nos faltó atrevimiento. Habrá momentos de dominio nuestro y del rival. Ellos te van a dominar con primeros balones, segunda línea. Eso también tenemos que saber jugarlo. Tenemos que saber competir en ese juego”.

Hassan. “Es muy joven. Me encanta trabajar con él. Los pasos que ha dado en España son de equipos que no tienen la presión y el tamaño del Sporting. Él está viviendo por primera vez en su vida un club gigante, con todo lo que implica. Él está aprendiendo, del juego, de lo emocional, a cómo defender… Seguramente nadie ha sido tan exigente con él con el tema defensivo”.

Dos partidos fuera después. “Es súper importante para nosotros en casa en hacernos sólidos en casa. Luego ya veremos si es fuera o dentro. Ahora lo que nos importa en casa, independientemente de lo que venga luego, tenemos que amarrar los tres puntos”.

Aitor Zulaika. “Tengo una comunicación diaria fluida y continua. Con él y con todos sus chicos. Me siendo corresponsable de lo que pasa en el Sporting Atlético. La parte más importante es el último escalón”.

Álex Lozano y jugadores del extranjero. “Entiendo que hay un mercado muy grande y muy interesante que no termina de ser explotado porque son muchos (francés). Es el caso de Jonathan. Ahí tenemos a Pedrín que está atento a cualquier oportunidad para beneficiar al Sporting. En cuanto a Alejandro (Álex) no le falta nada. Es juvenil. Tenemos que dar los pasos adecuados. Estás siguiendo un proceso de formación normal. Ha tenido oportunidades de jugar y de debutar en el primer equipo. El primer equipo tiene bien cubiertas esas posiciones, y a nivel de gestión tener más jugadores de los convenientes no es positivo”.

Noveno tope, ¿presión?. “No es marrón, es hacer las cosas como toca. Dentro del campo y fuera. De las decisiones de conformar una plantilla, y exigirnos luego y lo hemos hablado en la plantilla. Lo veo más como un reto o responsabilidad, que una presión. Independientemente del presupuesto, está al club que representamos. Hay que ser coherente con la demanda del club y la afición”.

Está todo muy igualado. “En Segunda tengo esa impresión siempre. Independientemente de que vaya equipos que se vayan descolgando. La Segunda es que a priori no sabes lo que puede pasar. Te cuesta. Todo el mundo te presenta oposición dura”.

Zarfino, al margen. “No hubo paso atrás de su proceso. Ha sido más por la dinámica de entrenamiento que podíamos a tener, más táctico, y Gio al no contar todavía no tenía sentido que estuviera y pudiera así dedicarse a un trabajo más específico para él”.

España femenina, sin convocatoria. “Bastante tengo con lo mío. Lo único que deseo, por el bien del fútbol español, es que podamos arreglar nuestras diferencias y podamos estar unidos. Es lo único que te puedo decir”.

Espinilleras en el entrenamiento. “Es política del club y del grupo. No cambia nada la dinámica. Es una cuestión de preservar la salud del jugador y puedan evitar lesiones”.