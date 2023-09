Arturo, su frustrada marcha al Tenerife, el vínculo con Imanol Ibarrondo y un nuevo reto en la enseñanza

"No sé por qué, pero siempre se me dio bien jugar contra el Tenerife y el Cádiz". El Tenerife visita mañana El Molinón y a Arturo Martínez Noval (Gijón, 1969) le vienen a la cabeza grandes recuerdos. "Me quisieron fichar en la temporada 1990-91", desvela quien fue lateral derecho del Sporting en 142 partidos oficiales y coach del primer equipo. Inmerso desde hace años en proyectos como "Be you be different", que incluye una escuela de fútbol en la que pone el acento en el desarrollo personal, ahora acaba de fichar por el grupo educativo Metrodora, que imparte desde este año en Gijón siete titulaciones oficiales deportivas y sanitarias de grado medio y superior. "Queremos crear un legado en la formación en Asturias", afirma.

El Barcelona y la Real Sociedad fueron los rivales a los que más veces se enfrentó Arturo Martínez Noval en su carrera. Fueron once las ocasiones. Después, con diez, está un Club Deportivo Tenerife que le lleva a dibujar una sonrisa cada vez que lo menciona. "Es curioso, pero me salían muy buenos partidos ante ellos. Creo que fue una de las razones de que me llamaran para intentar ficharme", cuenta de una temporada que fue la antesala del gran equipo que se formaría después, liderado por Jorge Valdano. No cambia Tenerife por Gijón ni por su Sporting, al que vive y sufre ahora desde la distancia. Formado en la cantera desde los 9 años, su última etapa en el club, como coach, concluyó en 2020. "Lo echo un poco de menos. Mi idea es volver a un club de fútbol profesional, pero quizá con la mirada más dirigida a ayudar en la formación en la base", cuenta quien hace años descubrió en el coaching una vocación para intentar ayudar a los demás a crecer en el mundo del deporte. Fue, curiosamente, a través de una de las figuras que asesora al grupo Orlegi en esta materia: Imanol Ibarrondo. El coach vasco, que visitó por segunda vez Mareo hace escasas semanas para impartir una charla a jugadores y cuerpo técnico, conquistó al exrojiblanco tras escuchar algunos de sus enfoques. Inició la formación y comenzó a adentrarse en la materia. "Creo en una formación de crear vínculos, y pienso que en las aulas también hace falta poner el acento en eso, en la parte humana, en la resiliencia, en ayudar a cuidar comportamientos. En definitiva, en construir juntos gente top", subraya Arturo. Durante el verano, el gijonés recibió la propuesta de ser el director del área deportiva de los nuevos titulaciones de formación profesional que el grupo educativo Metrodora iba a impartir en Gijón. "Acepté y desde entonces no he parado de trabajar para que todo vaya salga adelante", explica sobre unos cursos que, en el área que él dirige, tienen su sede en el Colegio Inmaculada. "Estamos empezando y queremos llegar a todos los deportes. En las últimas semanas hemos conseguido vínculos como el de la Federación Asturiana de Fútbol, que va a ser una de las primeras en España en ofrecer a sus federados salidas de este tipo", explica. Entre las propuestas están ciclos como enseñanza y animación sociodeportiva, guía en el medio natural y de tiempo libre o acondicionamiento físico, los ahora tan populares entrenadores pesonales. "Debemos desterrar definitivamente esa connotación negativa que algunos le dan la formación profesional como destino de quienes no pueden acceder a una carrera universitaria. No es correcto. Es una salida con un alto porcentaje de empleabilidad y también un puente para completar los estudios en la universidad", defiende Arturo. Disfruta de la relación con sus alumnos, 44 sumando todos los ciclos impartidos en Gijón. "Me he reunido individualmente con los del área deportiva antes de que se iniciaran las clases. No sé si les ha sorprendido, pero a mí me gusta hacer las cosas así. Es mi manera de ayudar a chavales de 16 a 20 años que están construyendo su futuro", señala quien estuvo a punto de irse a Tenerife y es ahora el último fichaje en las aulas gijonesas.