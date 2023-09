Miguel Ángel Ramírez, entrenador del Sporting de Gijón, admitió su felicidad por la victoria, y la forma de lograr, del equipo rojiblanco, que venció 2-1 en El Molinón al Club Deportivo Tenerife. "Ha sido una victoria a la heroíca, pero hubo motivos para ganar antes".

Sus palabras:

Róber Pier: "Se ha hecho daño en parte trasera del tobillo. Me dijo que le estaba doliendo y no podía. Era un partido que necesitábamos ayuda. Ha hecho bien en pedir el cambio".

Análisis del partido: "Ha sido una victoria a la heroíca pero ha habido motivos para ganarlo antes"

Actitud del equipo: "El equipo tiene una actitud de luchar, competir, no conceder... La base del crecimiento es ser sólido"

Estilo de juego: "No se trata de qué es lo que quiero; sino de qué necesita el equipo y mis jugadores. Tuve experiencias anteriores que la presión era distinta y el equipo era distinto. Me dirán, 'pero hay equipos en Segunda que juegan,....' Pero la prsión es distinta. Las Palmas tiene unos jugadores para jugar a eso. Cuando llego, la plantilla no era para eso. Yo vine con unas intenciones, pero se trata de aprender no de golpearse contra la pared. No es lo que yo quiero, sino lo que el equipo necesita".

Remontar: "Lo importante es creer hasta el final. Ha sido positivo darle la vuelta al marcador; creo que en dos años no lo hacía el Sporting. Son pequeña victorias más allá de los resultados".

¿Es el equipo que quiere? "Estamos lejos de lo que quiero. Estamos en construcción. Hay que competir cada fin de semana. Tenemos muchas cosas a mejorar. El equipo tiene una actitud muy buena. Estamos construyendo un equipo que merece resultados extraordinarios".

Suplencia de Guille y Varane: "Las decisiones han sido por plan de partido; buscábamos otras cosas que el día del Oviedo. Por eso la suplencia de Guille y que juegue Nacho Martín... Entendíamos que podían dárnoslo durante el partido. Con 5 cambios, juegas un poco con eso. Puedes cambiar a medio equipo. En el Tartiere nos faltó generar. Pero para poder competir mejor fuera de casa hay que ser sólidos".

Fondo de armario: "Tenemos dos o tres por puesto y podemos elegir. Es lo mejor que nos podía pasar. No había hecho todavía una convocatoria, se hacían solas; esla primera vez que he tenido que dejar a un jugador fuera sin estar lesionado o sancionado... El que está jugando se lo tiene que seguir currando".

Cote: "Me cuesta encontrar a un jugador en el fútbol profesional que tenga su golpeo. Insisitemos en su posicionamiento para que nos dé eso".

Ilusión: "Lo dije durante la pretemporada; estaba viendo señales para la ilusión. Vendrán momentos difíciles. Es una Liga complicada y esto es largo. Estoy ilusionado desde que empecé y por eso decidí quedarme, porque tendía que se daban pasos para competie mejor."

Ambiente de El Molinón : "Lo hemos notado cada vez que le damos. Tenemos que ser nosotros los que les demos motivos; no estamos en disposición de pedir nada. Les tenemos que dar motivos para que se sienta orgullosos. Yo prefiero ganar y ganando se engancha a la gente".