Insua llama a las puertas de la renovación en el Sporting

Cuentan quienes lo vivieron de cerca que nada más terminar la temporada pasada, cuando el Sporting inició las reuniones individuales con cada uno de sus futbolistas, apenas unas horas después del sonrojante 1-4 en casa ante la Ponferradina, Pablo Insua fue uno de los más contundentes. Su nivel de autocrítica y también de exigencia de cara a la siguiente campaña impactó. Tanto, que fue la suya una opinión de peso a la hora de confeccionar el nuevo proyecto. El mismo que ahora atraviesa un momento dulce empujado por el decisivo tanto del central gallego para tumbar al Tenerife en el añadido, meter al equipo en play-off y sumar la tercera victoria consecutiva de los rojiblancos en El Molinón.

Pablo Insua es uno de los futbolistas que termina contrato esta temporada. No es el único. En su situación están José Ángel, Zarfino, Cali, Enol Coto, Roque Mesa, los cedidos y el propio entrenador, Miguel Ángel Ramírez. La valoración del gallego en el club ha ido en aumento, si bien no ha habido contactos aún para tratar su situación más allá del mes de junio. El futbolista se siente cómodo en Gijón e importante en el proyecto. Así se lo ha hecho saber la propia entidad rojiblanca durante los últimos meses. Inició la pretemporada en Mareo sin apenas poder celebrar con su pareja la luna de miel. Pablo Insua se casó con Jhoana Suárez, con quien tiene una niña, Melissa, unos días antes del inicio de la pretemporada en el Sporting. No faltó en la primera jornada de trabajo. Su caso es de los pocos que ha sabido convivir entre los dos últimos proyectos del equipo sin perder protagonismo. El coruñés fue un hombre vital para Abelardo y ha seguido siéndolo con Miguel Ángel Ramírez. Un "líder silencioso", por ser capaz de ganarse el respeto de sus compañeros con más hechos que palabras. Ni fuera del vestuario predica con grandes titulares.

"Estamos siendo sólidos, competitivos, y el equipo está mostrando mucho carácter. Es la diferencia respecto al año pasado", resumió tras el triunfo ante el Tenerife. Un buen ejemplo de lo que se pudo hablar en las oficinas de Mareo cuando el pasado mes de mayo tocó poner soluciones al 17º puesto en la tabla. El año pasado ya hizo dos goles en 36 partidos ligueros disputados. Ahora sumó el primero en la sexta jornada con un cabezazo de los que hacen escuela.