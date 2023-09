"No soy un fanático del fútbol moderno". Es un jugador diferente y defiende lo que le ha llevado a ser distinto. Haissem Hassan no oculta que su manera de entender el fútbol está lejos del encorsetamiento de los datos y las métricas que en la actualidad acompañan al deporte. El jugador del Sporting reinvindica la esencia del juego, "la diversión", como el mejor vehículo para lograr los resultados sin perder de vista la necesidad de cuidar las estadísticas. "Cada vez que todo el balón siento que El Molinón intenta empujarme. Si solo tienes media hora a la semana para competir, hay que disfrutar", reivindica el extremo rojiblanco

Un mes en Gijón. "Estoy todavía en tiempo de adaptación. El grupo me ayuda mucho a adaptarme. También ayuda que hay franceses en el equipo. Estoy haciendo las cosas más o menos bien. No estoy encontrando mi mejor nivel, pero las alegrías llegarán".

Charlas del Cali. "Cali es un jugador muy importante para nosotros. Juega poco, pero siempre intenta ayudar al grupo con su experiencia y sus palabras. Siempre te ayuda, te motiva. Tener palabras así (las de la previa ante el Tenerife) seguro que ayuda. Somos el Sporting. Salimos al campo para ganar".

Jugar en la izquierda. "No es que no me guste jugar ahí. Es que en Mirandés, Villarreal y aquí los entrenadores me ponen a la derecha. Lo único que quiero es jugar, tener minutos y disfrutar de mi trabajo. Es una posibilidad (la banda izquierda), cuando era más joven jugué en la izquierda. Mis virtudes están en la derecha, pero también puedo jugar ahí".

Metas. "Lo primero es ayudar al Sporting a acabar lo más alto en la Liga. Tenemos que buscar estar lo más alto posible. A nivel personal, crecer como futbolista, mejorar. Aquí es el sitio perfecto. Tengo que crecer en mis estadísticas, que han sido malas en los últimos años. Igual no soy fanático de eso, pero en el fútbol actual cuentan".

Más exigido en defensa. "En mis equipos anteriores también me pedían eso, pero yo creo que es una mentalidad en la que sé que me falta mucho, tengo que aprender. Una de las cosas de no haber dado pasos en mi carrera es el tema defensivo. Es uno de los aspectos que me ayudará a dar un salto en mi carrera. El cuerpo técnico me pide esto, el entrenador tiene razón y sé que me va a ayudar a mí, y al equipo".

Contra el fútbol moderno. "No soy muy fanático del fútbol moderno. Solo cuentan las estadísticas. No voy a estar feliz con ese tipo de fútbol, prefiero mil veces disfrutar en el campo, pero soy consciente de cómo es el fútbol actual. Si puedo combinar jugar bien con las estadísticas, mejor, pero no voy a estar feliz si meto goles y doy asistencias, pero no juego bien".

Ganar fuera. "No hay presión, porque ahora estamos en un momento de confianza. Si seguimos esta línea, las victorias van a venir. El apoyo de la afición ayuda mucho, nos empuja siempre. Nos ayudan a nunca rendirnos. Se ve en las últimas victorias en casa".

El Molinón, de su lado. "Cada vez que toco el balón veo que el estadio intenta empujarme. En el fútbol hay que intentar, te salga o no. Cada día trabajamos para el partido. Solo tenemos hora y media para competir. El entrenamiento está bien, pero lo que te da la vida son los partidos. Si tienes solo hora y media, hay que intentar disfrutar lo máximo posible".