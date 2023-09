La doble fórmula del Sporting para la reforma de El Molinón: 330 millones para el campo y su entorno, o solo 280 en el estadio

Jesús Martínez Salvador, concejal de Urbanismo y segundo teniente de Alcaldesa, recibió a David Guerra, presidente ejecutivo, a Joaquín Alonso, relaciones institucionales del Sporting y a Carlos Llamas, director de comunicación del club. No estuvo presente la Alcaldesa, Carmen Moriyón, por cuestiones personales. En el encuentro participó, de manera telemática, Fernando Sordo Madaleno, arquitecto encargado del proyecto ideado por Orlegi y yerno de Alejandro Irarragorri, presidente del club rojiblanco. Ángela Pumariega y Sara Álvarez Rouco, primera teniente de Alcaldesa y concejal de Festejos, respectivamente, se unieron más tarde.

El Sporting ya pone nombres y apellidos ante el Ayuntamiento a su proyecto para El Molinón. Las demandas del nuevo gobierno solicitando aclarar las cifras y una mayor concreción en las propuestas tuvieron respuesta en la tarde de ayer con cifras y muchos detalles técnicos. Al lado del club rojiblanco estuvieron, además de Fernando Sordo Madaleno, José Ramón Fernández Blanco, arquitecto encargado de la reforma de la Escuela de Fútbol de Mareo, y Eliana Freile, responsable de estudios de la zona norte de Acciona, empresa en la que se apoya el club para su plan de cara al nuevo municipal gijonés.

Fue la parte más técnica la compartida con Jesús Martínez Salvador, quien como concejal de Urbanismo tiene en estudio la posibilidad de poder integrar la reforma de El Molinón con los planes en estudio para las mejoras del Muro. En cuanto a los números manejados ante el Ayuntamiento, en la misma línea de los que adelantó en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA el 1 de octubre del año pasado. El ambicioso plan de Orlegi cuenta aún con varias incógnitas a resolver. En la reunión no se trataron la fórmula de acometer la inversión necesaria para esas dos alternativas valoradas desde el Sporting, sin detalles aún de cómo será el reparto para su financiación. Otro de los puntos importantes está en cómo la normativa urbanística podrá convivir con una obra de tal calado. Paralelamente, todo parece supeditado a que España sea finalmente elegida para organizar el Mundial, algo que depende de FIFA y podría retrasarse hasta finales del próximo año.

La idea de Molinón que manejó el Grupo Orlegi desde un principio era la de un estadio completamente nuevo, levantado bajo dos criterios fundamentales: la sostenibilidad y el rendimiento económico. En el proyecto inicial se contempló, por un lado, crear 25.000 nuevos metros cuadrados de zona verde. Y, por otro, generar una gran área comercial en los bajos. Todo ello, junto a la ampliación de las gradas hasta alcanzar un aforo para 45.000 espectadores, algo que permitiría que el estadio cumpliese con los parámetros de la categoría "Élite", la más alta según la UEFA. Es decir, se convertiría de lleno en uno de los mejores campos del fútbol español. Los próximos meses apuntan a ser claves para conocer la viabilidad de la doble fórmula planteada para El Molinón.

Pumariega: "Habría que ir a una inversión público- privada"





"Estamos en la misma postura". Ángela Pumariega, primera teniente de Alcaldesa y concejala de Promoción Económica, Empleo y Turismo se mantiente en la línea expresada por el grupo popular, del que es portavoz, en los útimos meses. "Desde el Partido Popular vemos el proyecto como una oportunidad para Gijón, no solo en lo deportivo, es una oportunidad transversal porque llega al urbanismo, al turismo, a lo económico…", comenta antes de expresar los matices de un desarrollo de este calado. "Es sin duda una oportunidad por la que apostar porque es un proyecto transformador de la ciudad. Pero seguimos con las mismas cautelas ante el ambicioso proyecto, porque compromete al Ayuntamiento, que no tiene margen de inversión. Habría que ir a una colaboración público-privada", subraya Pumariega. Es en este apartado en el que, de momento, todas las partes no han terminado de aclarar cómo se acomenterá una financiación tan importante. "Seríamos un socio más", señala la gijonesa si el Grupo Orlegi consigue vertebrar de esta forma una de las patas importantes para que el nuevo Molinón logre salir adelante. Ángel Pumariega y Sara Álvarez Rouco, concejal de Festejos y portavoz de Vox, se sumaron a la reunión con el Sporting hora y media después de que se iniciara la primera toma de contacto, mantenida con Jesús Martínez Salvador. El Ayuntamiento tiene sobre la mesa la realización de un estudio para el soterramiento del tráfico en el Muro, un proyecto que pretende que, en la medida de lo posible, vaya de la mano de las mejoras que puedan realizarse en el entorno de El Molinón. Es uno de los horizontes manejados para la reforma de un espacio clave en la ciudad, tanto por cuestiones de afectación a la movilidad, como por el valor simbólico e histórico del campo de fútbol más antiguo del fútbol español.