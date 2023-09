"No soy un fanático del fútbol moderno. Solo cuentan las estadísticas". Es un jugador diferente y defiende lo que le ha llevado a ser distinto. Haissem Hassan no oculta que su manera de entender el fútbol está lejos del encorsetamiento de los datos y las métricas que en la actualidad acompañan al deporte. El jugador del Sporting reinvindica la esencia del juego, "la diversión", como el mejor vehículo para lograr los resultados sin perder de vista la necesidad de cuidar las estadísticas. "Cada vez que todo el balón siento que El Molinón intenta empujarme. Si solo tienes media hora a la semana para competir, hay que intentar disfrutar lo máximo posible", subraya el extremo rojiblanco. La necesidad de empezar a ganar fuera de casa parece motivar al vestuario de cara a la visita al Andorra. "No hay presión, porque ahora estamos en un momento de confianza. Si seguimos esta línea, las victorias van a venir", defiende Hassan, que no se ve todavía en su mejor versión. "Las alegrías llegarán", insiste también en ese apartado antes de hablar sobre la exigencia en lo defensivo que le solicita Miguel Ángel Ramírez. "En mis equipos anteriores también me pedían eso, pero yo creo que es una mentalidad en la que sé que me falta mucho, tengo que aprender. Una de las cosas de no haber dado pasos en mi carrera es el tema defensivo", admite el jugador.