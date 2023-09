Fran Villalba, centrocampista del Sporting de Gijón, estuvo este mediodía en la sala de prensa de Mareo para reconocer que "está muy a gusto en Gijón", zanjando el capítulo del pasado.

Sus declaraciones:

¿Cómo se encuentra y cómo está viendo el arranque del equipo?

"Me encuentro bien, se me han ido los dolores. A nivel personal estoy con buenas sensaciones. El equipo ha empezado muy bien. Somoslos únicos que ha conseguido ganar todo en casa y tenemos ese déficit fuera; vamos a Andorra a por los tres puntos".

Su rol en el proyecto

"La gente que está jugando lo está haciendo bien y el míster está optando por jugar con dos puntas y ponerme por fuera para que entre hacia adentro. Me adapto a lo que pide el entrenador.. Seguro que tendré el protagonismo que ha dicho. Los dos puntas fijan a los centrales y sí hay espacio para partir de fuera poder meterme dentro. A mí me gusta vivir por dentro y tener la pelota por ahí. Me adapto a lo que me pida el entrenador y a ayudar al equipo a lo máximo".

Andorra

"Ellos van a intentar ser dominadores. Son el equipo que más posesión tiene de la liga. Nosotros tenemos que ir a hacer nuestro partido y cuando las tengamos intentar aprovecharlas. Y cuanto tengamos el balón dar calma y tranquilidad. Tenemos jugadores para ello".

Regreso a Gijón

"Es un capítulo que queda muy atrás. No me gusta volver al pasado. Me encuentro muy a gusto, muy bien. El cuerpo técnico me recibió espectacular y los compañeros me han ayudado muchísimo. Estoy muy a gusto".

Recibimiento de la afición

"Sé que hay mucha gente que sigue sin tomárselo bien. El cuerpo técnico me recibió espectacular. También David y Gerardo. Estoy muy agusto con el equipo y la plantilla.Soy jugador del Sporting y me tienen que apoyar como uno más de la plantilla. Entiendo las circunstancias, queda todo en el pasado. Para mí es un capítulo que está cerrado".

¿Cuáles han sido los cambios que has visto en el Sporting desde que saliste hasta ahora?

"Veo cosas de un equipo que tiene aspiraciones grandes. Las cosas que está haciendo Orlegi es aspirar a más de Segunda".