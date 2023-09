Un hotel en la Laboral sin constar en el Principado ni espacio fijado

El Sporting contempla la idea acompañar su proyecto para el Mundial con la creación de un hotel que pueda complementar la demanda de plazas hoteleras exigida por la FIFA para las sedes mundialistas. Durante la última reunión con el Ayuntamiento, el club ha planteado la Laboral como ubicación para habitilitar ese hotel. Este espacio no depende del ayuntamiento de Gijón, sino que está gestionado por el Principado de Asturias. Fuentes del gobierno regional no tienen constancia del interés del club rojiblanco en poder llevarlo a efecto, ni tampoco de cuál sería la ubicación concreta para acometerlo. Otras fuentes próximas a la candidatura de El Molinón lo relacionan a conversaciones que dejan abierta esta posibilidad, entre otras. El conjunto gijonés intenta dar pasos para dar forma a un proyecto en el que hay puestas muchas esperanzas para dar un giro no sólo al entorno del club, también al de la región. Orlegi defendió desde el inicio el valor de Asturias como refugio climático, entre los atractivos para aprovechar la cita mundialista como reclamo turístico. Además de plazas hoteleras, entre los requisitos a cumplir para poder sede del Mundial está una serie de infraestructuras que se concreta, en el caso de los hoteles, en la disponibilidad de un mínimo tres hoteles de 5 estrellas a una distancia menor de 40 kilómetros del campo.