Miguel Ángel Ramírez, entrenador del Sporting de Gijón, admitió las dificultades que está encontrando para elegir un equipo inicial en vista de la competencia y el rendimiento del equipo rojiblanco en la rueda de prensa previa al choque que tiene el club gijonés este sábado en Andorra. "Está siendo complicado elegir. Bendito problema", comentó antes de elogiar las cualidades del equipo de Eder Sarabia.

Estas fueron sus palabras:

Preparación de la semana:

Llevamos desde el último día queriendo ir a Andorra a ganar. El equipo ha entrenado bien. Hemos preparado bien el partido.

Andorra:

Ha habido cambios significativos de jugadores. Tienen un perfil parecido pero algo diferentes. El modelo de juego es el mismo: es reconocible con sus pros y contras. Tememos que estar atentos a lo que debemos defender. Pueden dejar espacios. Vamos a ir por ahí.

¿Qué plantea el Andorra?

El Andorra quiere tener el balón y es fuerte teniendo el balón; sufre cuando lo pierde: queda expuesto y pierde espacios. Habrá tiempo para todo... Para que podamos defender y provocar el error para que podamos transitar. Y también que no podamos transitar y que tengamos un poco más el control. Tenemos claro sus comportamientos. Es un equipo reconocible. Juegan bien. Tenemos que estar concentrados, juntos en defensa y agresivos

¿Tener la iniciativa?

Habrá tiempo y lugar para las dos cosas. Seguramente tengamos que transitar bien y habrá momentos que debamos tener control. El año pasado mejoramos mucho en la segunda parte

Asignatura pendiente a domicilio

Si somos capaces de competir como lo hemos hecho contra el Racing de Ferrol y Oviedo … Si tenemos más volumen ofensivo la victoria va a llegar.

Jordan y Coto

Tienen que entender que el fútbol profesional es largo. Esto va de constancia. Y de no rendirse.

Jordan

Apreciamos un paso adelante. En el día a día quiere demostrar que puede jugar

Hassan

Alguna vez lo contemplamos para jugar por fuera y por dentro. En Oviedo convivió por dentro. Es algo que hemos hablado.

Inversión en temas médicos y césped

Para mi no es casualidad (que no haya lesiones). Y no solo eso: también desde una planificación deportiva en el que intentas dotar de más jugadores por plantilla. Las lesiones van a llegar, y más en un deporte tan agresivo como el fútbol. No es casualidad. Se están haciendo las cosas mejor: a nivel de área médica y nutrición. Y hay un compromiso muy grande de los jugadores para cuidarse

Complicaciones de elegir

Está siendo complicado elegir. Bendito problema. Lo hablamos esta semana: el fútbol ha cambiado. Se me permite cambiar medio equipo. En un deporte en el que tengo cinco cambios y se está jugando los tiempos de descuento más largo de la historia… Hay que darle la misma importancia a los que pueden entrar que al once. Juego un partido de 100 minutos… los que entran pueden sostener un partido. O ganarlo. El otro día contra el Tenerife dejé a jugadores de lo mejor de la categoría; y entran para ganar el partido

Rotaciones

En Brasil tenías partidos cada tres días. Nos viene dos semanas ahora con muchos partidos y va a ser casi imposible que un mismo once te sostenga jornada tras jornada los partidos. El jugador sabe que va a tener minutos. Nos vienen semanas de muchos partidos. No le va a ayudar el que se caiga. El que se caiga se va a alejar del once. Un equipo no rinde con el mismo once 42 jornadas…Es imposible.

Elecciones por el sistema rival

Tienes que pensar en estructura y en el comportamiento del sistema. Si juegas con cinco cómo tienes que defender; y si juegas con cuatro cómo tienes que defender.

Roque Mesa

Está preparado tener más minutos. Vino en forma pero venía de entrenar solo. Las semanas que lleva con nosotros le ha dado para estar preparado