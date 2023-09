El viaje más largo de Jordan Carrillo

Que la enfermería del club rojiblanco esté prácticamente vacía (solo está lesionado Gio Zarfino, porque Axel Bamba, de larga duración, no dispone en estos momentos de ficha profesional) es un motivo de alegría y orgullo en Mareo, que observan cómo todos los doloroso cambios –con algunos sonados despidos– que se llevaron a cabo en el primer año de gobierno del Grupo Orlegi (médicos, de nutrición, e incluso de césped...) podrían estar dando resultados. Al menos en el corto plazo. "No es casualidad", admitía ayer con una larga sonrisa en la cara Miguel Ángel Ramírez, el entrenador, y uno de los más insistentes durante todo este tiempo a la hora de repetir que los malos resultados que viene cosechado la entidad no son fruto del azar, ni únicamente por decisiones deportivas, sino que igualmente responden a una cuestión de cuestionables decisiones estructurales.

Resulta ahora que la buena dinámica del grupo, que se ha plantado en play off en Andorra tras las primeras seis jornadas, y la recuperación de futbolistas están resultando –en cierto modo– un dolor de cabeza para un técnico obligado en su aterrizaje en Mareo a ir casi tirando con lo que tenía: Ese "bendito problema" –como admite MAR–, le llevó ayer a tomar la decisión más compleja para la convivencia de la plantilla: dejar en la ciudad a Jordan Carrillo (21 años), y Enol Coto (22 años). La ausencia del lateral rojiblanco no es nueva –ya se quedó sin vestir en el duelo ante el Tenerife–. Pero la decisión, necesaria, –no puede citar para un encuentro a domicilio a más de 24 jugadores y no de ellos es Bloch, tercer portero– dio más que hablar en el caso del joven talento mexicano llegado hace un año procedente del Santos Laguna, club controlado por Orlegi Sports. Observado como uno de los grandes talentos del país azteca, los dirigentes deportivos del Grupo apostaron fuerte por trasladar a Gijón a Carrillo, un futbolista jovencísimo pero que ya se había instalado en el primer equipo lagunero, en la Liga MX, y que estaba en el radar de la Selección para acudir al pasado Mundial. Cuando era juvenil, el Manchester City llamó a sus agentes para llevárselo de Torreón, adónde llegó siendo un crío, para cederlo a otro club europeo. Jordan apostó por quedarse en el Santos. La dirección tuvo clarísima su continuidad por otro año en Mareo: por un lado se hacía con el visado europeo (se necesitan dos años); pero también estaban seguros que con otro curso sobre sus piernas, su impacto en el fútbol europeo sería mayor. "Ha dado un paso adelante", le reconoció ayer Ramírez. Jordan, de momento, se mantiene como el único jugador de campo inédito. Sigue buscando su momento en el viaje más largo.