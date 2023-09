Djuka plantea a Montenegro evitar ser citado para poder estar con el Sporting ante el Zaragoza

Djuka ha planteado a Montenegro la posibilidad de ser liberado de la convocatoria para los próximos dos partidos internacionales. Su selección se medirá a Líbano el 12 de octubre y a Serbia el 17 de octubre, siendo este último especialmente significativo por ser valedero para la fase de clasificación de la próxima Eurocopa, además de que para Djuka supondría enfrentarse al país donde nació. El delantero del Sporting ha trasladado su deseo de poder quedarse en Gijón y ayudar al equipo en una fase del calendario en la que la ventana internacional le haría perderse, al menos, el duelo ante el Zaragoza en El Molinón. La última palabra la tiene la Federación de Montenegro.

Miodrag Radulovic, seleccionador de Montenegro, tiene previsto anunciar el próximo lunes la convocatoria de la selección para sus próximos dos partidos internacionales. Por el momento, la intención de Djuka se mantiene en estudio. El delantero rojiblanco había sido incluido en la última convocatoria, para los partidos ante Lituania, saldado con empate (2-2) y frente a Bulgaria, con triunfo montenegrino (2-1). En el primero de ellos disputó 18 minutos y en el segundo fue titular, siendo sustituido al descanso. Esta llamada de la selección le hizo perderse el derbi asturiano.

No es la primera vez que Djuka trata de alcanzar un acuerdo con la Federación de Montenegro para ser liberado de una de sus convocatorias. Hace dos temporadas, cuando el Sporting se encontraba en plena pelea por eludir el descenso en Segunda División, logró un acuerdo. El balcánico tuvo entonces permiso para adelantar su regreso a Gijón y no disputar el segundo de los dos encuentros para los que había sido convocado. Entonces se trataba de encuentros amistosos. En el caso de que la Federación de Montenegro entienda que no hay motivos para liberarle en esta ocasión, el jugador está obligado a acatar la decisión y ponerse a las órdenes de Radulovic.