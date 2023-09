El Sporting tendrá este domingo en Huesca su segunda salida consecutiva en una semana en la que, además, el calendario se aprieta. Los rojiblancos se medirán el miércoles al Elche en El Molinón y el sábado rendirán visita al Racing de Santander. Miguel Ángel Ramírez afronta este tramo de la temporada con ambición y muestra también su punto de vista sobre el gesto de Djuka. Como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, el delantero rojiblanco ha planteado a Montenegro ser liberado de la próxima convocatoria y estar disponible en el duelo ante el Zaragoza en El Molinón.

Enfermería, vacía. “Es una buena noticia que tengamos a todos, salvo Axel. Bendito problema (hacer la convocatoria). Es positivo para mí y para el grupo”.

Ganar como visitante. “Muchas ganas. Ha sido una semana larga, con bastantes días para acumular trabajo y mejorar conceptos que nos están faltando fuera de casa para competir mejor”.

Falta de gol fuera. “Me ocupa lo justo y necesario. Esta semana hemos dado un pasito más. Se ha aumentado el tiempo invertido en tener más volumen ofensivo, atacar más y finalizar lo que llegamos. Nos hemos puesto concienzudamente en eso”.

Conceptos de ataque. “Hemos seguido insistiendo también en nuestra organización defensiva y en qué tener en cuenta contra el Huesca. Hemos intentado darle importancia a conceptos ofensivos para atacar más y mejor”.

Ausencia de Gaspar en Andorra. “Son cambios muy puntuales, porque se está manteniendo el bloque en la mayoría de los casos. Obedecen a planes de partido y semana de entrenamiento. Esto incrementa el nivel de todos”.

Rotaciones. “No se trata de rotar por rotar, sino ver realmente partido a partido qué necesitamos sabiendo de la carga que vienen. Es analizar los datos de rendimiento, físicos, ver si hay molestias y si están disponibles ahora o si están al límite”.

Pascanu, Otero, Villalba, lejos de su posición natural. “Cada caso es distinto. Fran seguramente le perjudica, entre comillas, el jugar con dos puntas. Si lo queremos tener en el campo y sacarle rendimiento… En el caso de Juan, es cuestión de dónde tiene más impacto positivo. Viéndole por dentro, vimos que podía dar un resultado mejor. Pascanu veníamos aprendiendo de qué nos estaba pasando desde el año pasado en centros laterales, llegadas del lado contrario, balón parado… En ese análisis, pues él en su formación en el Leicester venía de jugar de lateral. El objetivo es sacar el máximo beneficio al jugador para el grupo”.

Huesca, rival cerrado. “A Hassan no le hace falta que le doble nadie, porque le da igual que le defienda uno, dos o tres, te genera peligro igualmente. En bloque bajo siempre se hace necesario uno contra uno, también centros y acumular gente en el área. Es un poco por donde hemos ido. Sabiendo que eso también tiene una contra. Si les cedes espacios, lo aprovechan. Tenemos que tener cuidado con los balances”.

Valentía fuera. “No lo sé (si falta). Podría ser. Hemos tenido fases en las que hemos sido más valientes y seguramente podíamos haberlo hecho durante más tiempo. En Andorra tuvimos fases de ir adelante. Somos el equipo que más posesión le ha quitado al Andorra y también el equipo al que ellos menos le generó. Eso habla bien de lo que hicimos”.

El rival. “El míster les ha ido cambiando un poco. Empezaron con línea de tres, luego 4-4-2. Vienen de ganar así, con buen balón parado y con buenas transiciones. Tienen gente muy rápida arriba. En cuanto das un regalo, se aprovechan”.

Jeraldino y Jordan ¿una salida?. “¿Diciembre?. Esa reflexión no se ha hecho todavía en el club. Ellos están haciendo de su parte para poder estar disponibles, pero tienen compañeros que lo están haciendo bien”.

Djuka y Montenegro. “Esa decisión no ha llegado. Si el jugador está convocado tendrá que ir. Si él no va y no está con su selección genial para nostoros porque podemos contar con él. Sé lo que significa estar del otro lado, he trabajado con Qatar. Está siempre ese compromiso con la selección. Cuando llegue el momento lo evaluaremos, pero que pueda contar con Djuka siempre va a ser una buena noticia”.

La clave de la confianza. “Ahora ellos confían en sus posibilidades como equipo. Se lo creen, creen que pueden competirle a cualquiera”.