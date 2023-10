"Sería un placer sumar El Molinón a nuestros proyectos creativos"

Su empresa ha trabajado para 27 clubes del fútbol español, siendo el Sporting uno de los últimos en sumarse. Fran Carrasco es el CEO (director general) y fundador de Molcaworld, firma que ha colaborado con el club rojiblanco encargándose de la instalación de un nuevo cierre perimetral para el campo 1 de Mareo, a través de un sistema patentado de vallas acolchadas que combinan seguridad y soporte comercial. Hoy mismo se estrenará en el partido del Sporting Atlético. Un detalle dentro de proyectos faraónicos como renovar la imagen de estadios como Mestalla, Ramón Sánchez Pizjuán o Benito Villamarín, entre otros. En esa línea ya han pactado dar un cambio a la imagen del Tartiere y no oculta que le gustaría en un futuro poder prestar su experiencia a los planes para la reforma de El Molinón.

–¿Qué es Molcaworld?

–Nosotros básicamente somos una empresa de arquitectura experiencial. Desarrollamos proyectos creativos para la búsqueda de la rentabilidad de nuestros clientes. Lo hacemos diseñando y revitalizando estadios, o ciudades deportivas, desde nuestra visión de explotación comercial del negocio, basándonos en cuatro pilares: la imagen de marca del cliente, el retorno comercial, la fan experience y el desarrollo de áreas motivacionales para los deportistas.

–¿Cómo ha sido su primer contacto con el Sporting?

–Este trabajo ha estado dirigido más a la seguridad, otra de nuestras preocupaciones. En este caso, a través del diseño de soportes publicitarios con sistema patentado para conseguir un mayor retorno de los patrocinadores. El encargo ha sido unos protectores para los impactos en las vallas perimetrales y los soportes.

–¿Qué diferencia su sistema patentado al del resto?

–En la mayoría de las instalaciones deportivas todos los vallados están formados por barandillas metálicas, o insertadas en chapas que producen cortes. Por no hablar de otro tipo de barandillas de cemento. Todo eso produce al año miles de accidentes o incluso alguna muerte. Por eso sacamos este producto.

–¿No han hablado con el Sporting de otro tipo de colaboraciones para El Molinón?

–No, de momento, no. Solo ha sido para esto.

–El club está inmerso en la carrera por convertir el municipal gijonés en ser sede del Mundial 2030.

–Ojalá podamos sumar a El Molinó a nuestros proyectos creativos. Nacimos hace 25 años con una línea potente en marcas corporativas como Cocacola, Heineken, El Corte Inglés. A través de ahí fuimos tomando contacto con el mundo del deporte. No sólo con el fútbol, también basket, motociclismo... Esa fusión nos llevó hace nueve años a idear un modelo para revitalizar estadios antiguos. Nosotros transformamos estadios, mediante nuestra metodología de análisis por nuestro conocimiento de match day y también explotación en días de no partido para hacerlos atractivo y rentables. No sólo participamos en estadios antiguos, también en nuevos a través de dar contenido a los espacios diseñados por los arquitectos.

–En el Oviedo se presentaron en la línea de revitaliar el Tartiere.

–Sí, esa era la línea. Se presentó el plan ante los medios de comunicación.

–¿Cuándo comenzará a verse?

–Estamos pendiente de los plazos de ejecución. En eso le puede ayudar más a concretar el club.