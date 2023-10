Miguel Ángel Ramírez, entrenador del Sporting de Gijón, se mostró muy contento tras la victoria del club gijonés en El Alcoraz ante la Sociedad Deportiva Huesca (0-1). El técnico valoró el partido con LA NUEVA ESPAÑA como el único medio de comunicación desplazado a Huesca. "Teníamos que ser más valientes", admitió Ramírez.

Valoración del partido

Es lo que nos estamos mereciendo. No podemos sufrir tanto. Sabíamos lo que tenemos que hacer. Nos faltó el ultimo y penúltimo pase. Las que tienen ellos vienen de perdonar el 0-2 y se hubiera acabado la historia. En los primeros minutos no nos sentimos desbordados: sabíamos lo buenos que eran a balón parado. Trabajamos mucho en duelos aéreos y segundos balones. Sabíamos que no tocaría durante el partido. Saber sufrir ha sido fundamental

Reivindicación

Había que dar un paso. No nos estaba valiendo lo que hacíamos para ganar. Teníamos que ser siendo sólidos, pero dar un paso en el volumen ofensivo: ser más valientes. Desde el minuto 1, se vio a un equipo que iba a por la victoria

Nacho Méndez

Para ellos el gol siempre es importante y realza el premio al trabajo. Sin el gol, ya se había visto premiado: estamos muy contentos con él. El gol da alegría. Ha trabajado mucho para que llegue este momento. Está muy feliz.

Roque Mesa

Venía dándonos señales de que estaba preparado para competir, de que nos iba a dar mucho en la cantidad de ocasiones que podíamos generar

Campuzano

Campu desde el primer día de pretemporada ha entrenado como el que más, sabiendo su situación, ha luchado por tener minutos

Cinco cambios en el once

¿Motivos? Un poco de todo. Róber (Pier) llega demasiado justo, preferimos reservarlo. Otros... Pues teniendo tan próximo el partido en casa... La gente que entró sabía que nos iba a dar lo queríamos. Y así fue. Nos ayudaron al plan de partido. Nos dieron un plus. Son fundamentales todos. Nos llega una semana ahora con poco descanso