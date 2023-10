Miodrag Radulovic, seleccionador de Montenegro, anunció este lunes su convocatoria oficial con una lista de 29 jugadores en la que, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, no está Djuka, quién había solicitado al técnico no ser incluido para estar a disposición del Sporting de Gijón para el importantísimo encuentro en El Molinón ante el Zaragoza. Uros Djurdjevic conoció a lo largo del fin de semana que "Mijo" Radulovic, el seleccionador, estaba de acuerdo. No es la primera ocasión en la que el delantero rojiblanco pone por delante al club rojiblanco respecto a su selección, con todo lo que estas decisiones implica.

Djuka se pierde dos encuentros con Montenegro: uno, contra Líbano -jueves 12 de octubre- con carácter amistoso; y otro, muy simbólico, ante Serbia, su país natal, que se celebrará el 17 de este mes. Convocatoria de Montenegro: Milan Mijatović, Danijel Petković; Stefan Savić, Žarko Tomašević, Adam Marušić, Risto Radunović, Igor Vujačić, Marko Vukčević, Nikola Šipčić, Andrija Vukčević, Miloš Milović, Marko Tući, Slobodan Rubežić; Vladimir Jovović, Marko Janković, Nebojša Kosović, Marko Bakić, Miloš Raičković, Stefan Lončar, Driton Camaj, Vladan Bubanja, Andrija Radulović, Edvin Kuč; Stevan Jovetić, Stefan Mugoša, Milutin Osmajić, Nikola Krstović, Dušan Bakić y Viktor Đukanović.