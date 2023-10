La ascensión imparable de Nacho Méndez: un gol con una doble dedicatoria muy especial

Como si resurgiese de sus cenizas, como Ave Fénix. Nacho Méndez se ha levantado –y de qué forma–, y se ha convertido, a la fuerza, en una de las grandes noticias del Sporting en este arranque de temporada. Miguel Ángel Ramírez lo ha rescatado y ahora es capital en el once: solo Pablo Insua le supera en minutos. Además del meta Rubén Yáñez. En realidad, el canterano, explican quienes han formado parte del proceso, se ha levantado por sí mismo. Hace un año, en el Heliodoro Rodríguez López, de Tenerife, se dejó la rodilla en un mal gesto. Desde entonces no ha parado de hacer movimientos en una dirección: en la de volver. Antes de dejarse la rodilla, Nacho ya llamaba poderosamente la atención por su capacidad para hacer altos esfuerzos y ejercicios de residencia. En los controles del club, solía estar con indicadores muy importantes. Casi siempre, entre los tres o cinco mejores de la plantilla. Pero la lesión, sostienen las mismas fuentes, no le ha hecho perder ni un ápice de su forma. Más bien todo lo contrario.

A base de coraje, fuerza y empuje, ha logrado darle la vuelta a una situación que por todo era muy delicada: inactividad, lesiones, momentos donde pareció fuera del club y que añadían a la propia inestabilidad de la entidad. El domingo, en El Alcoraz, encontró en cierta forma el premio a una carrera a base de resiliencia. Un gol que valió además tres puntos.Y con la derecha. La pierna no mala, sino la menos buena. Nacho, Ignacio para sus más cercanos, tiene algo de ambidiestro. Zurdo de una clase enorme con el pie, es diestro con la mano, con la que escribe y se apoya. Por eso sorprende menos que, tras dudar en una acción similar en el primer tiempo, apostase por golpear a puerta con la derecha antes que controlar y perfilarse para su otro lado, el izquierdo, a sabiendas de que quizás si se cambia la pelota al otro pie no le daría tiempo a resolver. El gol, muy celebrado en el club, donde se ha ganado un reconocimiento interno por su tenacidad, fue dedicado para Gonzalo Revuelta, al que le estará eternamente agradecido. Después, el medio tuvo un gesto irónico, bromista y cariñoso, también con Lorenzo del Pozo. "Le pegué como él", ironizaba el mediocentro. Apoyado primero en Antonio Maestro, César Castaño, entre otros, esa carrera eufórica, liberada, de Nacho Méndez al banquillo para abrazarse con Revuelta ha sido en realidad la muestra generosa del mediocentro de reconocer el trabajo de los servicios médicos de la entidad. Ya no solo por su recuperación física, que también–, "es uno de los jugadores con mejores datos físicos de la Liga", sostienen en la entidad rojiblanca–, sino porque a ellos, y a su entorno, siempre cercano, les debe parte de su recuperación mental tras una situación de mucho estrés como es siempre una lesión de larga duración. En Mareo todos señalan que ha vuelto para quedarse y que está con una determinación que impacta. Fueron meses de muchos, muchísimos, esfuerzos y sacrificios, sin saber cuándo volvería, sin saber cómo sería la reacción luego del entrenador: de trabajo en la playa de San Lorenzo, en la nieve, y en la montañas con las carreras al Picu’l Sol. Un año después, mucho, o poco para una carrera ya importante (roza los 150 partidos en el fútbol profesional con 146), es, a sus 25 años un gran fichaje.