"Ojalá este año pueda cumplir mi sueño de ascender con el Sporting"

Djuka afronta mañana uno de los partidos más emocionantes, sino el que más, de su ya larga etapa en el club rojiblanco. En El Alcoraz el bravo delantero sumó 199 encuentros como sportinguista colándose ya entre los cincuenta jugadores con más partidos en la historia de la centenaria entidad. Mañana ante el Elche en El Molinón, si así lo considera oportuno Miguel Ángel Ramírez, el entrenador, el "23" alcanzará una cifra muy importante. En un club acostumbrado a constantes cambios de jugadores y entrenadores, y que padece en los últimos años de periodos de inestabilidad, tiene muchísimo mérito: prácticamente alcanzar el lugar de los elegidos. "Llegar a los 200 partidos con el Sporting será un orgullo. Son números grandes, y más en un club como este", reconoce emocionado y feliz el ariete balcánico, que ha vivido todo tipo de momentos en estos seis cursos, en declaraciones en exclusiva a este periódico tras el encuentro en El Alcoraz.

Ayer el delantero, que ha renunciado a acudir con su Selección para estar centrado exclusivamente en su equipo en un momento del campeonato muy importante, se cita con la cámara de LA NUEVA ESPAÑA en las instalaciones de Mareo acompañado de su hijo, Tadej, que desde hace pocas semanas ha comenzado ya a dar sus primeros pasos con la Escuela de Mareo. Presente y futuro de una familia (Djurdjevic) que es puro sportinguismo.

–El inicio de temporada del proyecto está siendo notable, pero parecía necesario refrendarlo con una victoria a domicilio.

–Era importante ganar fuera de casa... Son tres puntos muy importantes. Ahora tenemos un partido muy difícil en casa contra un equipo de Primera. Después de tres victorias consecutivas en casa, El Molinón va a estar con nosotros como hace siempre. Ahora queremos conseguir otra victoria...

–¿Os refuerza conseguir ese anhelado triunfo a domicilio? Llevabais cuatro visitas sin triunfos y sin conseguir marcar...

Cuesta ganar fuera de casa, le pasa a todos los equipos de la categoría. Merecimos ganar. Otros partidos no pudimos hacerlo. Estuvimos en la primera y segunda parte muy bien. Sufrimos, es verdad, pero es que si no sufres en esta categoría no te llevas los partidos...

–¿Cuáles han sido las claves para conseguir al fin ganar lejos de El Molinón?

–Estuvimos en todos los momentos del partido con mucha confianza... Pudimos matar el encuentro. También ellos tuvieron ocasiones. Pero este equipo está junto siempre. Estamos mucho más compactos. Llevamos tres partidos fuera de casa con la portería a cero...

–¿Se esperaba ser suplente? Hasta el momento había sido siempre titular en este inicio.

–Es decisión del entrenador. Lo veo normal. Ahora tenemos dos partidos más en siete días. Hay que rotar. Es imposible aguantar tres partidos "a tope". En Segunda División es una categoría en la que se corre mucho. Lo más importante no es que juegue, sino ganar. Ahora toca descansar.

–En El Alcoraz disputó su partido 199 con el Sporting. Mañana podría llegar a los 200 partidos con el club...

–Son números grandes... y más en un equipo como el Sporting. Significa mucho para mí. Es un orgullo. Llevo seis temporadas y espero estar muchas más en el club. Ojalá este año sea al fin el nuestro y pueda cumplir mi sueño de subir con el Sporting a Primera División.

–De momento, el arranque ha sido bueno. Están en play off.

–Ojalá sigamos así y podamos estar arriba. El equipo está creciendo. Estamos evolucionando como también lo está haciendo todo el cuerpo técnico: el míster necesitaba tiempo para hacer todo lo que quería en el club. Estoy seguro de que vamos a crecer más.