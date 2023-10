Ramírez pasa al ataque: en Huesca le dio resultado

"Hemos sido más valientes. Había que dar un paso porque no nos valía lo que hacíamos. Le dimos continuidad a lo defensivo, pero teníamos que dar un paso en lo ofensivo, generando y teniendo el control. Hoy (por el domingo) lo hemos hecho. No hemos sentido que estábamos jugando fuera de casa", analizaba apenas unos minutos después de la conclusión del partido en El Alcoraz, todavía con las pulsaciones disparadas por la victoria (0-1), sufrida por lo incierto del resultado, Miguel Ángel Ramírez, el entrenador del Sporting, a la hora de ahondar en las causas de la "metamorfosis" de su equipo, capaz de mejorar todos sus números ofensivos en territorio oscense.

El paso del proyecto rojiblanco en Huesca fue incontestable. Y la confirmación de un crecimiento exponencial: ya son cinco partidos sin perder. De golpe, primera victoria a domicilio tras cuatro salidas donde la pesca era demasiado vulgar para aspirar a cotas elevadas a través de la "media inglesa": dos derrotas (Valladolid y Ferrol) y también dos empates (Oviedo y Andorra). Y porque al fin el equipo lograba quitarse un enorme peso de encima: marcar gol lejos de El Molinón. El Sporting, al fin, ganó a sus fantasmas. También MAR, que sigue creciendo. Hasta la visita a Huesca, el preparador canario solo había logrado contabilizar un 20% de los puntos a domicilio (8 de 39).

Los dos primeros viajes del curso provocaron muchos dolores de cabeza en Mareo. En Valladolid, es cierto, las bajas minaron las posibilidades del equipo rojiblanco. Y enfrente estaba un candidato a todo. Pero en Ferrol, pese a percibirse una ligera mejoría, sobre todo en fase ofensiva, el grupo se desangró por atrás: dos goles encajados. Un comportamiento demasiado vulnerable para rascar lejos de Gijón. Una vez frenada esa sangría defensiva en el derbi, en Oviedo –Ramírez apostó en ese momento por una defensa con cinco jugadores– y confirmar ese crecimiento en Andorra, sumando dos porterías a cero de forma consecutiva, los técnicos trabajaron a destajo a nivel interno para encontrar cómo dar un paso más sin desdibujarse. "Nos ha faltado volumen ofensivo", asumió el mismo Miguel Ángel Ramírez nada más terminar el derbi asturiano.

¿Pero cómo lograr ganar a domicilio sin desabrocharse atrás? ¿Cómo conseguir continuar siendo fiables y generar más? Después de conseguir desde crecer desde la fiabilidad defensiva y confianza, tras dos resultados positivos, Ramírez y su staff técnico agitaron al equipo en Huesca añadiendo al once más elementos ofensivos que hasta la fecha: a Nacho Méndez, intocable, titular en los ocho encuentros de Liga, no le acompañaba un medio más físico, como Jonathan Varane, sino que se rodeó al de Luanco con otro "jugón" más técnico como Roque Mesa, de estreno en el once.

Mientras que la apuesta por tener más peso ofensivo se evidenció en el perfil de los jugadores que ocupaban las alas en el ataque: Hassan (derecha) y Gaspar Campos (izquierda). Dos jugadores con una evidente tendencia ofensiva y que acostumbraban a ser titulares en El Molinón, pero relegados al banquillo en los duelos a domicilio. Víctor Campuzano, tras seis meses sin ser titular, entraba en el equipo para acompañar a Juan Otero en el 4-4-2. En Andorra, mientras, Ramírez decidió dejar sin minutos a Gaspar Campos (autor de dos goles) y que Hassan fuese un alborotador en el segundo tiempo. Situó, de hecho, a Pablo García como segundo lateral (por delante de Cote en la banda izquierda) y dispuso a Fran Villalba como interior por la derecha.

De mano, el mensaje del entrenador canario el pasado domingo en Huesca fue claro: manteniendo el orden, y el control, premisas claves, la idea era ir "a por el partido desde el primer minuto". La apuesta por dos "jugones" (Nacho Méndez y Roque Mesa) frente a un centro del campo de músculo (Sielva y Mier) dio alas a ese atrevimiento. Y el equipo, se lanzó.

El paso adelante, evidente, lo confirman los datos recabados por especialistas que confirman que el Sporting completó en Huesca uno de sus partidos más al ataque de lo que va de campeonato, incluso más que alguno en casa. Porque todas –absolutamente todas– las estadísticas ofensivas fueron mejoradas de forma notable. Una, la más importante, las llegadas a portería: el "techo" de los rojiblancos hasta la cita en El Alcoraz estaba en nueve intentos. En Huesca, el equipo disparó hasta en trece ocasiones. De ellas, seis fueron a portería. Tres veces más que su mejor dato (dos intentos). Pero es que el equipo de Miguel Ángel Ramírez también subió en centros laterales (su "techo" estaba en 16 e hizo 21), en córneres (de 4 a 8).

E, incluso, en pases en el último tercio. De los 50 logrados en el partido con más presencia se pasó a los 76 que consiguió aunar el equipo en el territorio oscense. "Nos faltó algo más de mordida en el último pase y que entrara (la pelota)", razonó luego el técnico rojiblanco. Aunque la falta de remate, con acciones muy claras, como la de Gaspar, uno de los jugadores con más peso ofensivo, hizo por momentos peligrar el resultado, el equipo evidenció en Huesca, ante un rival en problemas, que es capaz de mezclar orden con valentía.