El presidente del Gobierno del Principado, Adrián Barbón, se mostró con "optimismo" a cerca de las opciones que tiene El Molinón de ser una de las sedes del Mundial 2030, después de que ayer la FIFA confirmase que el evento se va a celebrar en España, Marruecos, Portugal, así como de forma testimonial en Argentina, Uruguay y Paraguay. El Molinón, de momento, se mantiene en la carrera.

"Hay que lucharlo. Decía Tini Areces que solo se pierden las batallas que no se dan. Lo que no pueder ser es que nos resignemos y por el miedo a perder batallas... No darlas. Hay que darlas siempre. Soy muy pelón, muy tranquilo, pero muy peleón también", explicaba este jueves el socialista. "Si El Molinón es uno de los estadios elegidos, nos vamos a implicar en la forma que podamos junto con el Ayuntamiento (de Gijón). No solo para El Molinón, sino para la repercusión del conjunto de Asturias. Tendría efectos positivos en toda Asturias, también en Oviedo", declaró.

Ayer, como informó LA NUEVA ESPAÑA, el club rojiblanco se puso en contacto con el comité organizador de la candidatura Ibérica y pudo percibir de esa conversación que su proyecto -conocido como "Asturias 2030"- sigue vivo.