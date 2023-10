El Molinón se mantiene en la carrera para ser sede del Mundial 2030

Cuando nadie contaba con ello, todo se aceleró. Una vez conocidas las noticias de que el Mundial 2030 se iría finalmente para España, con el consiguiente reparto en la triple alianza (Marruecos-Portugal) y la concesión de tres partidos a Argentina, Uruguay y Paraguay, el Sporting se puso ayer en contacto con la Federación Española de Fútbol para conocer a través del comité organizador encargado de velar por los intereses de la candidatura ibérica si las últimas informaciones afectarían de algún modo a la candidatura de El Molinón para ser sede del torneo internacional.

La respuesta del ente federativo a la llamada de David Guerra, presidente ejecutivo del club rojiblanco, fue positiva, confirmando que el proyecto conocido como "Asturias 2030" se mantiene vivo, como informó ayer LA NUEVA ESPAÑA. "A seguir trabajando", aseguran en Mareo. El club mantuvo hace escasos días su último encuentro para avanzar en su proyecto. Los ejecutivos del Sporting se vieron con el Ayuntamiento de Gijón. En esta cita se desconocía la decisión de la FIFA. En el Sporting –como en el resto de ciudades candidatas– la noticia fue una sorpresa. Sí se sabían que se habían dado movimientos que podían prever que el Mundial no fuese concedido únicamente a una candidatura. Pero nada claro.

El terremoto que se ocasionó con la noticia divulgada por la Conmebol –y confirmada después por la FIFA– no tiene consecuencias que alcancen a la candidatura de El Molinón. Porque, de momento, el comité organizador no ha precisado si el Mundial más global de la historia obligará a que se recorten sedes en España. Sí se conoce que será el país que albergue más partidos, y que por lo tanto tenga mayor número de sedes. Algunas informaciones apuntan que España tendría unas diez sedes. Pero distintas fuentes señalan que aún no está confirmado el número concreto de estadios españoles que acogerá la Copa del Mundo. Tampoco se conoce con precisión el número de encuentros que albergará cada estadio. El club rojiblanco, por lo tanto, se mantiene en compás de espera para recibir nueva información, mientras que seguirá trabajando en tener un proyecto más tangible. Sobre todo, en aspectos que hoy por hoy bailan.

Uno, importante, en la vía para financiar un proyecto cuyo coste se calcula en unos 300 millones. Lo que sí parece evidente, tras confirmarse que el Mundial se celebrará en España, es que El Molinón está más cerca que hace dos días de volver a ser sede de la histórica cita. La última vez que el estadio más antiguo de España recogió encuentros de esa talla fue 1982. Lo recuerda perfectamente Manuel Vega-Arango, quien en ese momento era el presidente de la entidad gijonesa y un hombre con muchísimo peso en LaLiga y en la Federación Española. "Que viniese el Mundial fue difícil. Pero tenía una gran relación con Raimundo Saporta y Santiago Bernabéu, quienes tenían influencia en el reparto de sedes", explica el histórico dirigente. Aún que tiene mucho camino por delante, la candidatura "Asturias 2030" goza de apoyos.

"Es un formato nuevo, al que no estábamos acostumbrados, en la línea que quiere la FIFA de abrir el campeonato a sedes de distintos países. Para la Federación es una alegría que Asturias pueda ser sede mundialista. Aún no se ha confirmado que así sea, hay que actuar con mesura, pero todos tenemos esperanzas en que así sea. Con el Sporting hay contacto fluido, además Joaquín Alonso es asesor de la Federación Asturiana. Seguramente nos reunamos en los próximos días para perfilar todo. Y no solo el Sporting, está la posibilidad de que haya subsedes, por lo que puede haber más clubes asturianos involucrados. El Mundial es una oportunidad única. El impacto económico en Asturias puede ser brutal", explica Pablo Menéndez, vicepresidente Federación Asturiana de Fútbol. "Es una gran noticia para nuestro país y solo cabe esperar que el Mundial llegue a Asturias, lo que sería un acontecimiento para Oviedo y para toda la región", apunta Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo. "Es un poco despropósito todo. No entiendo bien este desbarajuste: en tres países europeos, Sudamérica... con la locura de horarios que supondrá eso para los espectadores. Tampoco entiendo esta entrega por capítulos. Primero se da a conocer una parte, los países donde se juega. Aún no conocemos los estadios. Y hay uno implicado en Asturias, el Sporting. A excepción del Camp Nou y el Bernabéu. No sé si hay más fijos. Que se juegue en El Molinón parece difícil, pero lo mismo pensarán en Tenerife o Valencia. No es la primera vez que se juega el Mundial en países diferentes, pero será la primera en continentes diferentes y con cinco o seis horas de diferencia. No entiendo bien la decisión", razona Toni Fidalgo, expresidente del Oviedo y exadjunto a la presidencia de LaLiga.

"Estamos muy contentos de que España tenga el Mundial del 2030. Espero que haya suerte y a Gijón le den la sede: será bueno para la región y para el Avilés. Nosotros tendremos que cumplir con las expectativas que tiene FIFA para ser subsede. Pero con los planes que tiene el club, cumpliremos de sobra", cuenta Diego Baeza, presidente del Avilés.

"Si el Mundial viene a España y a Asturias participa de ello, nosotros prestaremos toda la colaboración en la medida en que podamos", sostiene Mariví Monteserín, alcaldesa de Avilés. "Lo primero es que ahora consideren a Gijón como sede dentro de las alternativas que hay, aspiración legítima que todos apoyamos, mientras que lo siguiente será el buen entendimiento entre el Ayuntamiento, el Principado y el Sporting para la viabilidad de las inversiones a realizar a todas las escalas en el marco de una coherente viabilidad económica y la realidad del Plan General de Ordenación Urbana", apunta Antonio Corripio, presidente del Grupo Covadonga.

"Es una buena noticia, pero un evento así pide requisitos: uno, la financiación. Esperamos que lo que dan a unos no lo quiten a otros. Y que la construcción de infraestructuras sea con cabeza", añade José Luis Souto, presidente del Telecable Hockey. "Es bueno para España para potenciar la imagen después de los últimos acontecimientos y aparte generará beneficio económico con turismo que llegará de otras partes del mundo e inversión en infraestructuras", aporta Rafael Menéndez, presidente del Industrial. "Si es bueno para el fútbol y Gijón, bienvenido sea", dice José Rodríguez, presidente del Roces. "Sin duda es una grandísima noticia y estoy convencido de que la candidatura de Gijón será premiada. Por su trayectoria, nuestra ciudad no tiene que demostrarle a nadie su capacidad para albergar eventos deportivos de alto nivel", celebra José Enrique Plaza, presidente del Santa Olaya.