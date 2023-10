Las claves de la primera cumbre entre Irarragorri y Moriyón: una reunión de veinte minutos con el Mundial sobre la mesa

Alejandro Irarragorri, David Guerra y Alfonso Villalva se vieron ayer las caras con la alcaldesa, Carmen Moriyón, en el Ayuntamiento de Gijón. El primer encuentro del dueño del Sporting con la regidora, nombrada el pasado junio, fue breve, de unos veinte minutos de duración. La cumbre entre el Sporting y el gobierno local se celebró en torno a las veinte horas de la tarde. El encuentro coincidió además con unas horas absolutamente frenéticas por la candente actualidad informativa. Porque Moriyón recibió a los ejecutivos rojiblancos apenas un día después de decidir sacar a Vox del gobierno local. Mientras que los directivos del club rojiblanco visitaron el Ayuntamiento en pleno terremoto mundialista, una vez que se ha conocido que la destacada cita internacional se celebrará en España en 2030 (además de en otros cinco países) . El encuentro, en cualquier caso, ya estaba previsto antes de que sucediesen estos últimos acontecimientos, que, lógicamente, han terminado por tener mucho peso en la cita.

Irarragorri, principal promotor de la candidatura de El Molinón, mostró a Moriyón su gran satisfacción con el hecho de que el Mundial 2030 se celebre en España, según distintas fuentes. Los directivos del equipo sportinguista explicaron a la regidora que, hoy por hoy, no se conocen más detalles a cerca de la cita deportiva. Tampoco se sabe con certeza cuántas sedes serán para España o en qué momento tiene previsto anunciar la FIFA qué ciudades serán sedes. Algunas fuentes apuntan que el ente que preside Infantino informará de las futuras sedes en 2024, aunque en vista de los últimos acontecimientos nadie se atreve a ser categórico en nada. Los ejecutivos sportinguistas aseguraron que cuando obtengan más información del comité organizador se la harán saber al Ayuntamiento con la mayor celeridad posible. De esta forma, sostienen las mismas fuentes, se emplazaron a mantener otro encuentro con la alcaldesa para continuar avanzando en el proyecto. "Es evidente que un Mundial es algo muy ilusionante, pero entendemos que el de El Molinón es un proyecto demasiado ambicioso para lo que se pretende y que, por supuesto, el Ayuntamiento no puede financiar. Al margen de esta cuestión, en este momento desconocemos por completo cómo podría financiarse", dice la alcaldesa.

Carrera por ser sede

La carrera por el Mundial 2030 ya no se centra en qué candidatura albergará el evento, sino que, después del anuncio de la FIFA de repartir la cita entre tres continentes y seis países, con España encabezando la candidatura ibérica ganadora, la lucha está ahora en cómo se repartirán el pastel, que es por todo muy jugoso. El escenario actual, después del último giro del organismo que preside Gianni Infantino, arroja incertidumbre. Una sociedad creada por la FIFA es el único ente que tendrá potestad para decidir, pero la batalla entre los países que ya saben que serán organizadores y entre las ciudades –o estadios– que aspiran dentro de cada país a ser sede vive en estos momentos horas muy cruentas. Las últimas informaciones apuntan que Infantino exigirá a la candidatura ibérica disponer de entre 14 (el mínimo) y 18 estadios en total. Y Marruecos ya anunció ayer que quiere llevarse 8 sedes, lo que complicaría las opciones asturianas. El país africano también apuntó su intención de albergar la final en el futuro estadio que harán en Casablanca, cuando todo parece indicar que se celebrará en el Santiago Bernabéu, cuya remodelación se encuentra ahora en su fase final. "Hay que lucharlo. Decía Tini Areces que solo se pierden las batallas que no se dan. Lo que no puede ser es que nos resignemos y por el miedo a perder batallas... No darlas. Hay que darlas siempre. Soy muy peleón, muy tranquilo, pero muy peleón también", explicaba este jueves Adrián Barbón, presidente del Principado. "Si El Molinón es uno de los estadios elegidos, nos vamos a implicar en la forma que podamos junto con el Ayuntamiento (de Gijón). No solo para El Molinón, sino para la repercusión del conjunto de Asturias. Tendría efectos positivos en toda Asturias, también en Oviedo", manifestó ayer el socialista.

Por otro lado, Irarragorri tiene previsto verse esta mañana con Javier Tebas en la cumbre de La Liga que se celebra hoy en Gijón. La idea que tienen todas las partes sobre la mesa es que, si la agenda se lo permite, el presidente de la patronal del fútbol español pueda visitar después –seguramente ya por la tarde– las instalaciones de Mareo para conocer la evolución de las mismas tras las obras que se han sufragado con los fondos CVC.