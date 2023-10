Javier Tebas, presidente de LaLiga, respaldó esta tarde en su visita a Mareo (después de liderar la cumbre de La Liga), la candidatura "Asturias 2030" para que El Molinón sea sede del Mundial 2030, una vez que se ha conocido la decisión de la FIFA de llevar el evento a España. El presidente de la patronal del fútbol español avaló el proyecto del Grupo Orlegi: "Con Alejandro lo venimos comentando. Tiene el objetivo del Mundial. Pero no es el único objetivo de Orlegi aquí. No olvidemos que al final en el estadio juegas tres partidos. No puedes tener una reforma por solo tres partidos. Es una visión a medio y largo plazo", comentó. El presidente del fútbol español destacó el estado en el que se ha encontrado Mareo, después de las obras acometidas por el club rojiblanco para renovar las instalaciones haciendo uso del fondo CVC. "Nos hemos encontrado mucha novedad en Mareo. Antes era mucho pasado, viejo… Daba poca autoestima para quien venía a trabajar, entrenar o a estar. Lo que me encuentro es algo moderno del año 2023 y que crea un entorno de trabajo para tener felicidad y rendir más: para los profesionales de oficinas y los del campo de fútbol".

