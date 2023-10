Miguel Ángel Ramírez: "Queremos seguir respondiendo a las expectativas que estamos generando"

Miguel Ángel Ramírez, técnico del Sporting, ha comparecido esta mañana ante los medios en la previa del partido de mañana ante el Racing de Santander, que será a las 18.30 horas. El canario aseguró que el masivo desplazamiento de La Mareona previsto será "un impulso" y expresó su deseo de que el equipo sea "más regular en casa y fuera". Diego Sánchez, Gio Zarfino y Jordan Carrillo, fuera de la convocatoria. Estas fueron sus declaraciones.

Estado físico del equipo y ausencia de Diego Sánchez en la convocatoria. "Sobre Diego, es una decisión técnica, viendo la información de sobrecarga de minutos que va teniendo la gente. A partir de ahí, qué cambios puede haber, quién podría entrar, estar en el banquillo... No tenía mucho sentido que viniera Diego. Mañana tendremos más información sobre cómo se va recuperando la gente y quién puede iniciar, quién no y si tenemos que rotar".

El rival. "Defienden muy bien. Es un equipo corto, estrecho y agresivo para forzar el error. En casa son muy fuertes y competitivos. Con balón tratan de tener la iniciativa y juntarse para acumular gente y pases. Será un partido muy complicado y más teniendo solo un día para prepararlo. Tenemos que acertar en la gente que pueda ser capaz de competir y tener ritmos altos sabiendo la carga que hemos tenido durante la semana".

Dinámica del equipo. "Hay que darle continuidad a cosas que se están haciendo bien y están consolidadas. Lo que haya que ajustar, lo hemos hablado en el vídeo y en el campo hemos comentado detalles que nos pueden ayudar. No podemos meter más carga mental y física porque los tiempos no dan. Hay que priorizar lo que es importante en este partido. La gente ha tenido mucha información y desgaste en los últimos días".

La Mareona en Santander. "Es una presión positiva. La gente hará el esfuerzo y quiere seguir viendo al equipo que está viendo. Es una responsabilidad. Queremos seguir respondiendo a las expectativas que estamos generando y estar a la altura. Es una ilusión que nos acompañen y sentirnos acompañados, que fuera de casa, en Segunda, es complicado. Es un impulso. Tener ese acompañamiento hará que estemos más cerca de El Molinón".

Punto de inflexión con la victoria en Huesca. "Queremos que ese equipo llegue para quedarse, que sea más regular en casa y fuera. Que sea reconocible por lo competitivo que es semana a semana. No nos gustaría dar imágenes distintas ni bajones de rendimiento, ni estar oscilando".

José Alberto López, entrenador del Racing con pasado en el club. "Siempre es complicado estar en casa. Vives con tu familia, amigos que son de tu club y tú también lo eres. Se sufre más cuando eres del club al que entrenas. El ruido mediático, la prensa y gente afectan al día a día. Estás escuchando lo mismo continuamente, en tu entorno y es complicado lidiar con ello. Por ejemplo, no es fácil para un canario entrenar a Las Palmas. No digo que aquí pase lo mismo. Está esa frase de que nunca se es profeta en tu tierra. Me ha ido muy bien lejos de casa".

Momento de Djuka. "Le pido exactamente lo que está haciendo. El otro día, en casa, su partido es espectacular, sobresaliente. Su participación siempre genera cosas en beneficio del equipo. Está sereno y concentrado en lo que tiene que hacer. Los goles a veces son rachas. Mientras pueda rendir como lo está haciendo y darle al equipo acierto en defensa y ataque, nos va a aportar muchísimo".

Gijón, posible sede del Mundial 2030. "Lo que puede significar para la región albergar un Mundial... Sería una noticia excelente. Para el fútbol de la región, para la actividad económica y social, sería una muy buena noticia que El Molinón tuviera la posibilidad de albergar partidos del Mundial".