Alejandro Irarragorri habla sobre el Mundial 2030: "Ojalá sean varios partidos los que pueda acoger El Molinón"

El presidente del Consejo de Administración del Sporting de Gijón, Alejandro Irarragorri, ejerció esta tarde de anfitrión en la visita de Javier Tebas, presidente de LaLiga, a las instalaciones de Mareo, después de una jornada de lo más intensa tras la cumbre de LaLiga que tuvo lugar esta mañana en Gijón. Luego, el máximo accionista del club rojiblanco atención a los medios de comunicación:

Todas sus declaraciones:

Mundial 2030: "Ojalá sean varios partidos los que pueda acoger El Molinón. Esa misma esperanza la tenemos todos. Entiendo la ansiedad y las ganas de saber. No son ganas de falta de informar. Hemos ido compartiendo lo que hemos ido viviendo. Lo primero que tenía que suceder es que había una fecha fatal, que era final de junio de 2022. Gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de gestionarlo, entender lo que estaba sucediendo y reaccionar muy a tiempo. Eso fue el primer gran paso. Y después empezar a ver distintos modelos, proyectos distintos de inversión. No se trata solo de traer partidos del Mundial. Se trata de que todo ese evento a nivel mundial suceda en Asturias y que esto conlleve a la mejora de la economía de Asturias. Que enriquezca no solo el evento, si no el largo plazo de los asturianos. Eso es lo que hay que trabajar".

Proyecto entre manos: "Tiene distintas dimensiones. Esta semana amanecimos con la gran noticia. Hay que celebrar que España vuelva a tener un Mundial tan icónico. Lo único que hace esto es confirmar que el paso que dimos en junio de 2022 fue el acertado. Tenemos la oportunidad de aspirar a ello y trabajar en consecuencia. Estamos trabajando en distintos prospectos, en distintos proyectos que van desde el máximo, convertir toda esa zona en una zona diferenciada de entretenimiento con un estadio nuevo, hasta ir tratando de entender la verdadera posibilidad que tenemos y, sobre todo, aglutinar voluntades. De la comunidad, de los empresarios y de las autoridades. En alguna participación público-privada, estoy seguro de que podemos hacer algo relevante. Ayer tuvimos reuniones con la Alcaldesa. Ella está encantada de poder sumar. Las autoridades, en distintos frentes, lo están. En Oviedo y me imagino que en Asturias en general. En esa fuerza, podemos lograr ser, no una sede, sino una sede histórica en el Mundial 2030".

Marcha deportiva: "Estoy teniendo la fortuna de cumplir la mayoría de edad en el fútbol. Entendemos que el resultado es importante, pero más el proceso. No medimos lo que está pasando en el equipo en los resultados, pero entendemos que son importantes. Pero es mucho más fundamental lo que pasa adentro de la organización, del club, de la gente. Lo que pasa en la cancha es reflejo de lo que pasa fuera de ella. Nos gusta que haya buenos resultados, nos encanta ver la sonrisa en la gente. Pero nos gusta más ver como estamos construyendo. Por eso no podemos distraernos con los resultados, por buenos que hayan sido. Es la puerta a un nuevo desafío.

La elección de España como sede: "A todos nos pilló por sorpresa la decisión. Pero una sorpresa positiva, ojalá que todas sean así. Ahora hay que seguir construyendo. ¿De qué va a depender que Gijón sea favorito? Del trabajo y de esa unión de voluntades que todos podamos hacer".

¿Un proyecto menos ambicioso?: "Todavía es temprano para descartar cosas. Cuando se habla de cantidades tan grandes, parece que solo estamos pensando en un estadio. Hay distintas dimensiones de lo que esto puede generar. La inversión tendrá que ver con las posibilidades de generar valor de regreso a la economía de Asturias. Ser sede de un Mundial como el del 2030, esperado por todo el mundo, puede ser un diferenciador muy grande. Aunado del cambio climático que hace del norte de España y de Gijón un lugar maravilloso como destino. ¿Hacia dónde va a moverse la economía de Gijón y de Asturias? Esa es la pregunta que nos hacemos todos para poder elevar el poder de vida de la comunidad".