Malas noticias para Gerard Piqué. El gobierno de Andorra ha anunciado hoy que el club de fútbol del Principado, que actualmente milita en la Segunda División española y que es propiedad del exfutbolista del FC Barcelona, no podrá jugar en su estadio a partir de la próxima temporada. Esta noticia deja en una difícil situación a la entidad, ya que en el país de los Pirineos no existe otro campo en el que puedan disputar sus encuentros, lo que hace que todo apunte a que la temporada que viene se trasladarán a otra ciudad.

Piqué se ha quejado de la situación a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter). "Hemos invertido más de 4 millones de euros en adecuar el Estadio Nacional para que LaLiga nos deje jugar y ahora nos mandan fuera. No hay otra instalación deportiva en Andorra con condiciones para competir el año que viene. Gracias por expulsarnos del país. No nos queda otra solución que marcharnos y cambiar el nombre del club. Felicidades, has dejado a Andorra sin fútbol profesional".

iré con el sporting puxa asturies — Ibai (@IbaiLlanos) 7 de octubre de 2023

Uno de los primeros en reaccionar a las duras palabras de Piqué ha sido Ibai Llanos. El "streamer", con quien el exfutbolista comparte amistad y proyectos empresariales, siendo uno de los más destacados la Kings League, le ha contestado a través de la misma red social. "Rarillo el Rayo de Barcelona contra Sporting de Gijón que habrá en la 24/25. Iré con el Sporting. Puxa Asturies", ha escrito, jugando con la posibilidad de que el conjunto andorrano adopte el año que viene el nombre del conjunto de Spursito en la liga de fútbol 7 y que acabe por enfrentarse a los rojiblancos.

Tanto la noticia del anuncio del gobierno andorrano como la broma de Ibai han tenido gran repercusión en redes sociales, cosechando más de 1,5 millones de impresiones en total.

Ibai y Piqué, de rodaje en Asturias

El pasado mes de abril, Ibai y Gerard Piqué revolucionaron Castropol. El streamer se desplazó a la localidad occidental para rodar un spot para Central Lechera Asturiana, adonde acudió acompañado del exfutbolista, que no participó en las grabaciones. Según afirmaron vecinos y curiosos, ambos se mostraron muy cariñosos, haciéndose fotos y firmando autógrafos a quienes se lo pidieron.