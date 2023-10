Miguel Ángel Ramírez, entrenador del Sporting de Gijón, se mostró dolido con la derrota del equipo rojiblanco en Santander, después de perder (3-2) ante el Racing, un resultado que pone fin a la racha positiva del equipo gijonés. "Veníamos obsesionados con hacer 9 de 9 puntos...", admitió antes de elogiar el partido de su equipo. "Estoy orgulloso de cómo hemos competido".

Análisis de la derrota. "Me habría gustado un poco menos de ida y vuelta. En la primera parte y después de los cambios, tuvimos algo más de control y pudimos someter al rival. Hubo momentos de transiciones, y ellos han sido mejor en las áreas".

¿Se Puede ser que perdamos por renunciar al empate; es que queríamos ganarlo? Hemos ido con valentía a ganarlo... Es que nos estábamos sintiendo en El Molinón. La gente nos empujaba. Yo fui el primero que les animé a ir a campo contrario. Quizás faltó control".

Gaspar Campos. "Gaspi tuvo un crecimiento importante el año pasado. Ha aprendido lo que es la categoría: ha tenido una buena plataforma como es el Burgos para competir mejor. Lo estamos disfrutando de esa madurez. Tiene mucho margen de mejora. Él quiere. Está teniendo fortuna para marcar goles. Pero si llegas al área con deseo...".

La Mareona. "Sinceramente cuando me acosté a ver los vídeos de la previa me he emocionado mucho. Hay un montón de gente que vive esto con pasión y está deseando que pasen cosas buenas. Y durante el partido girarme y ver a gente con camisetas de sportinguistas... Solo me salen palabras de agradecimiento: 'Les pido que sigan confiando en estos jugadores. Se lo merecen'".

Insua. "La suplencia de Insua ha sido de las decisiones más difíciles. El Cali está a un nivel alto. Sabíamos de la importancia del balón parado. Pablo (Insua) no se merecía estar en el banquillo. Uno tiene que tomar decisiones. A veces injusta. Pero está pasando este año. El que sale lo hace bien. Y el del banquillo lo hace bien".

Calendario. "Me resonaban tanto las palabras de 'Campu' de hacer 9 de 9. Veníamos obsesionados con hacer 9 de 9 puntos. Era dar un paso de gigante. Pero estoy orgulloso y contento de cómo hemos competido y cómo han recuperado. Eso hablan bien de ellos, los jugadores, porque se están cuidando. Y de los que están fuera, de todo el equipo de trabajo, porque les están ayudando".

¿Faltó control? "Por momentos de partidos jugamos a cara o cruz. En otros, no. En otros no jugamos a cara o cruz y quisimos controlar. En algunos momentos nos faltó controlar".

Errores en las áreas. "Seguramente... Me gustaría volver a ver el partido y las acciones. Son las áreas donde tienes que estar fino, concentrado y presente. Ahí ha estado el partido de hoy. Lo demás, en el cómputo global, hemos estado bien".