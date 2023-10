El Sporting se abre a abaratar la reforma de El Molinón por el Mundial

El anuncio de la FIFA de llevar el Mundial a España ha provocado que todos los movimientos se aceleren. También, claro, la carrera entre las sedes candidatas, El Molinón una de ellas. El destino (el viaje estaba agendado) ha traído a Alejandro Irarragorri, presidente del Sporting y promotor orgulloso de la candidatura de El Molinón, –"Gracias a Dios tuvimos la oportunidad de reaccionar muy a tiempo cuando llegamos al club"–, a Gijón en un momento clave para conocer hacia dónde camina realmente el proyecto. El Sporting continúa apurando hasta el final sus opciones de materializar su plan.

El club rojiblanco trabaja con varias líneas de actuación abiertas para evitar que el proyecto se caiga de la carrera, mientras continúa negociando con distintos actores para conseguir dinero a través del capital privado. Una vía, avanzada el 20 de septiembre por LA NUEVA ESPAÑA, consistiría en reducir la inversión sobre el entorno. Con entorno, la operación estaría cerca de los 330 millones de euros. Sin él, rondaría los 280. "Cuando se habla de cantidades tan grandes, parece que solo estamos pensando en un estadio. El proyecto tiene distintas dimensiones de lo que esto puede generar. La inversión tendrá que ver con las posibilidades de generar valor de regreso a la economía de Asturias", confirmaba ayer el empresario mexicano sobre los entresijos del proyecto. Conseguir sacar adelante el plan más ambicioso a todos los niveles es una gran prioridad para el Grupo Orlegi. Los propietarios del club gijonés creen que de esta forma el retorno económico será mayor, por lo que la apuesta a largo plazo resultará beneficiosa para todas las partes.

La Federación Española de Fútbol no ha dado nuevos detalles que permitan conocer el estado real de la candidatura de El Molinón: se desconocen cuántas sedes tendrá finalmente España pese al tsunami informativo. O qué plazos tendrá cada estadio para presentar un proyecto tangible. Pero el Sporting está por la labor de no desengancharse de la carrera. Si es imposible acceder a los parámetros más elevados, se valorarán otros escenarios que sean económicamente más accesibles. Los expertos de la entidad llevan tiempo haciendo números. De momento, esta vía –la de reducir el importe del proyecto– no está sobre la mesa del club rojiblanco. "Es temprano para descartar cosas", insistió el empresario mexicano. Pero se trata de una posibilidad que se valorará. Y si es realmente factible, se tratará de abordar. "Estamos trabajando en distintos proyectos que van desde el máximo, convertir toda esa zona en una zona diferenciada de entretenimiento con un estadio nuevo, hasta ir tratando de entender la verdadera posibilidad que tenemos y, sobre todo, aglutinar voluntades. De la comunidad, de los empresarios y de las autoridades. En alguna participación público-privada, estoy seguro de que podemos hacer algo relevante", señaló Irarragorri dejando abiertas todas las opciones. Desde que se produjo el encuentro con el Sporting, el Ayuntamiento de Gijón ha rebajado las expectativas de Orlegi con el proyecto buscando un camino más viable. "Desde el Ayuntamiento nos sumamos y vamos a hacer todo lo posible para que sea una realidad, pero quizás merece una redimensión. Es una propuesta de máximos", admitió el portavoz del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, en una entrevista concedida al "Partidazo de la Cadena Cope".

"Mareo era viejo"

Javier Tebas, presidente de La Liga, defendió en su visita a Mareo el proyecto de Orlegi con El Molinón. "Tiene el objetivo del Mundial. Pero no es el único objetivo de Orlegi. No olvidemos que al final en el estadio juegas tres partidos. Es una visión a medio y largo plazo", comentó. El presidente de La Liga ensalzó el estado de Mareo tras la reforma. "Nos hemos encontrado mucha novedad en Mareo. Antes era mucho pasado, viejo… Daba poca autoestima para quien venía a trabajar o entrenar. Lo que me encuentro es algo moderno y que crea un entorno de trabajo para tener felicidad y rendir más", destacó.