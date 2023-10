Los equilibrios de Ramírez: el técnico multiplicó en Santander la producción ofensiva, pero el equipo perdió sus fortalezas

Espoleado por la confianza tras dos victorias consecutivas (con hasta seis partidos invicto), animado por cuatro mil gargantas de la Mareona, y sintiéndose de sobra capaz de dar un golpe para meterse de lleno en los puestos de arriba –"Me resonaban tanto las palabras de Huesca de hacer 9 de 9 puntos.... Veníamos obsesionados con ganar", dijo tras el partido Ramírez–, el Sporting jugó en El Sardinero de Santander a tumba abierta. La exhibición ofensiva se comprobó ya desde la pizarra con un medio del campo gobernado por dos jugones como Nacho Méndez y Roque Mesa y una formación con dos delanteros para jugar lejos de Gijón. Y se mantuvo después hasta el último segundo del añadido. Incluso con el 2-2 en el marcador, el equipo rojiblanco evitó ser conservador y tratar de amarrar el empate: sobre el campo mantuvo a dos puntas (Djuka y Otero) con dos alas (Hassan y Villalba) con una proyección netamente ofensiva.

Los datos recabados reflejan el estilo ofensivo del entrenador del Sporting: con 21 intentos y hasta 8 remates sobre portería. Un despliegue muy potente, pero sin premio. Porque los de Miguel Ángel Ramírez finalizaron 8 disparos más que en El Alcoraz (13), que era su techo a domicilio. E, incluso, terminaron dos jugadas más sobre palos (el equipo remató en 6 ocasiones a puerta en Huesca). Es decir: el Sporting generó más que nunca. Pero no remató.

¿Qué varió entonces para que el Sporting saliese mal parado de El Sardinero pero vencedor de El Alcoraz? Dos puntos claves, según recogen los indicadores. Uno que se repite. Y otro (por desgracia para los de MAR) hasta el momento nada habitual. El mal conocido: la falta de puntería para convertir las muchas llegadas (21) y buenas (8 disparos) que fue capaz de generar el equipo gijonés. El Sporting marcó dos goles (ambos de Gaspar Campos). Su mayor registro lejos de Gijón, pese a que no le dio para puntuar. Pero, más allá del acierto del dorsal 7, el encuentro confirmó la incapacidad que tiene el equipo para convertir sus situaciones. Solo materializó el 10% de los remates. La otra arista que no dominó sí fue más llamativa. Porque en Santander, el equipo rojiblanco encajó 3 goles (su techo en lo que va de Liga). Un tercio de los totales en el campeonato (llevaba 7 en 9 partidos). Y lo más llamativo: concedió mucho más de lo que acostumbra. Los de José Alberto llegaron menos que el Sporting (20 finalizaciones por 21) y con situaciones no tan claras (7 remates a puerta por 8), aunque tuvieron un porcentaje de acierto mayor (15%).

El Sporting demostró en El Sardinero su falta de puntería: marcó 2 de 21 intentos (10%)

Pero lo hicieron mucho más que en la anterior salida ante la Sociedad Deportiva Huesca (2 tiros a puerta) en El Alcoraz. O que en el último encuentro en El Molinón ante el Elche (un disparo a puerta). "A veces echas de menos un poco menos de idas y vueltas. Puede pasar cualquier cosa. Si no aprovechas las tuyas y ellos sí, pierdes el partido... Por momentos jugamos el partido a cara cruz", se lamentaba Miguel Ángel Ramírez tras el choque en Santander.

Esas dos aristas (la falta de pegada y esa sensación de descontrol en algunas fases del partido), expuestas en las áreas, donde se impuso el Racing, explican la derrota del proyecto en tierras cántabras pese a la evidencia de crecimiento de un equipo que trasmite confianza, fútbol y energía. Pero que, de momento, sufre a domicilio, con tres derrotas en cuatro salidas, lo que condiciona su inmaculada trayectoria en El Molinón.

El Racing efectuó siete disparos sobre Yáñez; Huesca, Oviedo y Elche llegaron solo tres veces

Ramírez tiene por delante una ardua tarea para llevar al proyecto a aspirar a objetivos ambiciosos a final de temporada: encontrar un remedio al problema para ser efectivos de cara a gol –solo Gaspar Campos supera la barrera de los 2 goles, con 5 tantos–, o buscar un punto de equilibrio que permita al equipo tener colmillo ofensivo sin perder "control". En Huesca, que acaba de destituir a su entrenador (Ziganda), el Sporting encontró un equilibrio contra un equipo en crisis y con serios problemas para hacer gol. En ese duelo, ante un equipo en aprietos, Ramírez utilizó a 10 de los 11 futbolistas que luego fueron titulares en Santander: Pablo Insua (por Róber Pier) fue el único cambio. El resto, fueron los mismos.