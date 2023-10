La guardia pretoriana de Djuka: "Nunca se rinde, es un luchador incansable"

"Djuka nunca se rinde. Ahora quizás no está pasando una buena racha en cuanto a marcar goles. Pero no es un jugador que baje los brazos. Es un luchador incansable". Dejan Lekic, compatriota de Djurdjevic, descuelga el teléfono desde su residencia en Kraljevo (Serbia) al ser preguntado por el complicado momento que vive el futbolista del Sporting, que atraviesa una importante sequía de más de 500 minutos sin ver portería. Este sábado el delantero se enfrenta ante el Zaragoza: es una de sus víctimas favoritas A los maños ya les ha marcado tres goles en Liga.

La cita adquiere una dimensión especial para el futbolista, que apostó muy fuerte por estar con el equipo el sábado en El Molinón. Rechazó alistarse con Montenegro para enfrentarse al Líbano y a Serbia. "La decisión de no ir con Montenegro es otra muestra más del compromiso de Djuka con el Sporting", dice Lekic. Ambos mantienen una relación cercana, de respeto. De hecho, cuando los dos coincidieron en el fútbol español (Djuka en el Sporting y Lekic en el Cádiz) era habitual que conversasen sobre la competición por Whatsapp.

Leka, un tipo amable, colgó las botas hace unos meses después de una carrera importante: en el fútbol español superó los 200 encuentros como profesional. Ahora, ya retirado, reflexiona con mesura sobre la influencia que tiene el atacante internacional en los esquemas de Miguel Ángel Ramírez. "Es que conozco a Djuka muy bien. Tenemos muy buena relación", dice.

Leka, un futbolista muy apreciado por el sportinguismo, que dejó un muy sabor de boca en la temporada 2013-14, ensalza la figura del dorsal "23" rojiblanco. "Cuando un delantero no marca parece que todo está mal. A mí me tocó vivirlo muchas veces. Djuka es un jugador muy importante para el equipo: es un trabajador incansable, lucha, ataca los espacios, tira desmarques…", añade el gigante de Kraljevo.

El debate está sobre la mesa: está fallando la eficacia del delantero, que tuvo en Santander dos ocasiones para marcar. O, en cambio, se trata de un problema en la relación del equipo, como sostiene un ex compañero del jugador. "Por partes. Djuka es un delantero de rachas y de confianza. Hay que hablar mucho con él en privado. Además, solo hay dos jugadores en el equipo que entienden sus desmarques: Nacho Méndez y Fran Villalba. Creo que con el tiempo también lo hará Roque Mesa. Cote es una garantía en sus centros. Pero Djurdjevic no tiene su fuerte en el remate de cabeza", analiza un importante ex jugador del equipo rojiblanco de las últimas temporadas. Aunque los números muestran una dura realidad (un gol en 9 partidos y solo 6 en la campaña 2022-2023), varias son las voces que consideran que el rendimiento del equipo crece cuando el "23" está sobre el verde. "Con Djuka en el campo el equipo genera más. Estoy seguro que con un gol le va a dar la vuelta a la situación. Tiene mucha hambre", insiste Lekic. Un pensamiento que comparten a nivel interno. En Mareo no hay grietas en este asunto: consideran que, pese a la falta de altos números goleadores, el "23" está influyendo de forma directa en el buen arranque del proyecto. Así, explican fuentes de la entidad, lo muestran los parámetros físicos –Djuka es uno de los jugadores con mejores números en esta área–, y en la capacidad que tiene el equipo para aumentar de forma considerable su capacidad ofensiva cuando está él sobre el campo.

En el club recalcan el liderazgo sano del capitán sobre el vestuario. Interviene Uros Milovanovic, "Milo", también desde Serbia, quien confirma ese pensamiento. Apadrinado por Djuka en su primer año en Gijón, defiende con vehemencia a su compatriota y amigo, quien le facilitó su adaptación. "Tengo confianza en Djuka. Pero tanto como persona como jugador. A mí me demostró que es una muy buena persona y me ayudó mucho en mi desarrollo en el Sporting. Pasábamos mucho tiempo juntos, muchas veces iba a su casa para cenar con su familia, le tengo mucho cariño. Y en lo que a jugador se refiere, creo que ya ha demostrado qué tipo de jugador es. Es un verdadero delantero, quizás la temporada pasada y esta tiene problemas para marcar goles, pero creo que aporta mucho al equipo", sentencia Milo.