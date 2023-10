El verano. "Ha sido una pretemporada un poco complicada. Ha ido como ha ido. No ha sido la mejor manera para poder estar a tope, pero ha sido lo que me ha tocado. Me he centrado en estar lo mejor posible para si se me necesitase, estar a tope. Llevaba 5 meses sin jugar más de 45 minutos. Ha sido una semana devastadora, de mucha carga. Ahora mismo no podía aguantar noventa minutos".

Cierre del mercado. "Al día siguiente, o a los dos días, me reuní con él (Miguel Ángel Ramírez) y con David (Guerra). Pusimos unos objetivos para que diera un paso adelante. Estoy encantado de que me pongan esos retos. Soy el primero en exigirme. Sobre todo para tener esa continuidad, que era lo que faltaba. He dado pasos también en la nutrición".

Pensar en salir. "Estaba preparado para lo que viniera. Si me tenía que ir, tenía que estar bien preparado para fuera donde fuera, estar bien. Y si me quedaba, poder competir. No tenía nada claro. Vi las ideas claras del club y me centré. El míster decide y lo que puedo hacer ahora es entrenar a tope. No tenía la cabeza ni fuera ni dentro. Lo que tuviera que pasar, lo aceptaría".

Volver a estar en el mercado. "No me sorprende nada. Puede pasar de todo de un día a otro. El fútbol es así. Sé que el nivel lo tengo. Me falta la continuidad, es mi principal objetivo. No he podido encadenar cinco o seis partidos, y eso es duro. Tengo que conseguirla".

Causas de no tener ontinuidad. "Se debe a muchos factores. Hubo momentos que he estado bien que no he podido participar por otros temas. Y otros que se me ha podido forzar, lo intenté y ha salido mal. Si se me pide siempre trato de intentar hacerlo aunque no esté en mis mejores condiciones".

Objetivos marcados por el club. "Me he hecho un estudio aparte de la comida, de lo que me va bien o mal, que ha corrido por mi parte y lo hice junto Kevin, el anterior nutricionista. En preparación física también hemos estado atentos más al detalle. Arreglando esas pequeños cosas, creo que es la clave para tener la continuidad".

Alimentos y dieta. "El estudio lo he visto pero no entiendo del tema. En líneas generales, tengo buena genética, pero me cuesta recuperar tras grandes esfuerzos. Hemos quitado todos los productos antiinflamatorios (de la dieta)".

Falta de gol. "Esta plantilla tiene gol (para aspirar a cosas ambiciosas). Si hemos recibido poco es también porque la gente de arriba ayuda y baja hasta abajo. Cuanto más esfuerzo haces cuesta más llegar al área contraria o al menos no con tanta claridad. Si las cosas van bien, hay que seguir haciéndolas. La mentalidad del grupo ha cambiado a pasar a ser ganadora".

El jucio al delantero. "Al final hay veces que haces un partido flojo, y metes un gol y parece que has hecho un partidazo y es mentira. Es el único dorsal que se le exige algo, el gol, y no es justo porque muchas veces haces cosas, ayudas al de al lado, bajas… Y no se valora tanto".

Calendario. "Este mes es complicado teniendo tantos partidos. En casa jugamos con doce, con la afición. Sabemos que vamos a dar la talla. Los que vienen saben que tienen que sudar sangre para llevarse algo. Fuera también se ha visto un cambio que ha conseguido conectar a la gente. La imagen en Santander es el camino. Si jugamos siempre así dudo mucho que nos dejemos puntos".