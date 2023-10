"Habíamos puesto todo nuestro entusiasmo en desarrollar un proyecto muy atractivo en un gran club". Marcelino García Toral ha roto su silencio tras su marcha forzada del Olympique. El ex del Sporting de Gijón reconoce la decepción compartida con su equipo de trabajo al tener que abandonar el puesto de entrenador tras las amenazas recibidas por los aficionados más radicales del conjunto francés. "Estuve veinte años como entrenador, y casi veinte como jugador profesional antes de eso, y nunca había visto nada igual en mi vida. Y no creo que vuelva a verlo", señaló.

Marcelino habló sobre su paso por Marsella en una entrevista concedida al diario francés L'Equipe. "Mi brevísima experiencia me lleva a pensar que este es un club en el que crear un proyecto es absolutamente imposible. Porque un club tan grande no puede ser manipulado por unos pocos", explicó en referencia a los "hinchas radicales" del Olympique. "Vivir los partidos en casa, en el Velodrome, es mágico, es diferente a todo lo que he vivido. Así que los aficionados animan, los directivos trabajan y, al final de la temporada, hacemos balance. Pero no después de dos meses. Eso parece significar que todo se ha orquestado con mucha antelación", apuntó sobre los hechos que desataron su marcha.

Todo se originó, repasa Marcelino, tras el empate ante el Toulouse. "El lunes entrenamos con normalidad. Luego, por la noche, Pablo (Longoria, el presidente y también asturiano) me llamó y me contó lo que acababa de ocurrir en la sede del club. Él y los demás directivos habían recibido amenazas, y prácticamente les estaban obligando a dejar sus puestos de trabajo. Longoria estaba triste, sorprendido y también conmocionado porque le habían amenazado. Le invadió la frustración. Hay cosas que no se pueden aceptar. En la vida y, por supuesto, en el fútbol", detalló. Marcelino muestra su frustración por ello y la de todo su cuerpo técnico, que abandonó con él Marsella. "En cualquier caso, pensábamos que era un gran club en todos los sentidos de la palabra, pero estos deplorables acontecimientos demuestran que no es un club tan grande como nos gustaría", concluyó.