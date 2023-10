«Lo único cierto es que acabo contrato en junio, ya veremos». Pablo Insua es uno de los futbolistas del Sporting de Gijón cuya vinculación expira a final de temporada. El central, una de las piezas importantes en el buen inicio de campeonato protagonizado por el equipo, prefiere dejar aparcado cuál será su futuro más allá de la presente campaña, aunque muestra su punto de vista sobre esta situación. «Es pronto aún, queda tiempo, pero no pienso demasiado en eso. Lo que tenga que venir, ya vendrá», explica el jugador rojiblanco.

Pablo Insua abordó durante una entrevista concedia a "El Periódico de Aragón", del mismo grupo editorial de LA NUEVA ESPAÑA, el gran inicio del conjunto gijonés y el importante partido del sábado ante el Zaragoza en El Molinón. También su situación personal. En cuanto a dónde se ve la próxima campaña, el central es tajante: «No lo sé, la verdad. A día de hoy no le doy demasiadas vueltas, ya se verá. Me centro en estar y competir lo mejor posible, porque cuanto más alto sea mi nivel más opciones se me abrirán y mejor futuro me vendrá».

Insua también da algunas de las claves que han llevado al Sporting a hacer pleno de victorias en casa. "Creo que es algo superimportante para todos los equipos sentirse seguros y fuertes en casa y nosotros hasta el momento no nos podemos quejar, porque solo hemos ganado ante nuestra gente. Está claro que no todo van a ser victorias, pero cuanto más estiremos esta racha y mantengamos esa confianza y capacidad en casa, pues mucho mejor", destaca.