La última victoria de Argentina (1-0) tuvo entre sus protagonistas a un ex del Sporting de Gijón. Tony Sanabria, delantero rojiblanco durante la campaña de la última permanencia en Primera, encabezó el ataque de su selección, Paraguay, rival de la albiceleste. El partido se fue poniendo bronco hasta acabar en un pique entre Sanabria y Messi que tardó poco en hacerse viral por la reacción del que fuera delantero del conjunto gijonés.

Tras un intercambio de palabras entre ambos jugadores, que llegaron a coincidir hace años en las filas del Barcelona, el jugador paraguayo propinó un escupitajo por la espalda de Messi, que cerca estuvo de impactar en su rostro. El hecho no fue a mayores e incluso el argentino afirmó tras el partido que no se había dado ni cuenta del hecho.

"La verdad que no lo vi. Me dijeron en el vestuario que uno de ellos me había escupido. No sé ni quién es el chico este. Tampoco quiero dar importancia porque va a salir a hablar en todos lados y es peor. Se va a hacer conocido, así que mejor dejarlo ahí", explicó a la prensa tras el partido.

Por su parte Antonio Sanabria quiso quitarle importancia a su escupitajo a Messi, e incluso lo desmintió. "Estuve viendo la imagen. Parece como que lo escupo, pero no, nada que ver. Estaba lejos. No pasó nada con Messi. Parece que lo escupo, pero nada que ver, estaba lejos. Lo desmiento totalmente", explicó el jugador de la selección de Paraguay al término del partido.