¿Cómo está la renovación de Miguel Ángel Ramírez, José Ángel o Insua? La continuidad del proyecto del Sporting, en estudio

El inicio de temporada ha mostrado al Sporting más maduro desde la llegada de Miguel Ángel Ramírez al banquillo. El canario llegó en enero para dar un giro al proyecto de Orlegi. Después de meses de irregular marcha deportiva y un verano de cambios, el entrenador es una de las figuras reforzadas por un comienzo que ha devuelto la esperanza de ver al equipo mirando hacia la zona alta. Emocionado tras lo vivido en la visita al Racing de Santander, la continuidad del técnico es una de las situaciones a abordar por parte del club en los próximos meses, ya que termina contrato en junio. Sin fecha para sentarse a hablar del futuro, por el momento no se han iniciado contactos. Tampoco en el caso de José Ángel, Insua o Cali, jugadores cuya vinculación expira a final de la presente campaña. Otros que termina, al margen de los cedidos, son Roque Mesa, Zarfino y Enol Coto.

El Sporting apostó fuerte por Miguel Ángel Ramírez. La llegada de un técnico sin experiencia en el fútbol profesional español, con ideas antagónicas en muchas cosas respecto a su predecesor, Abelardo, generó dudas en el entorno del club. No ayudaron los discretos resultados de sus inicios. Con el riesgo del descenso asomando, el club se mantuvo firme en su idea de darle continuidad. En ello también se insistió durante un verano agitado. El técnico mantuvo diferencias con la directiva durante la planificación. Semanas después le surgió la oportunidad de volver al fútbol de Ecuador, a las filas del Barcelona. David Guerra fue tajante: "Queremos gente comprometida al cien por cien con el club".

El canario se quedó y los resultados han aparecido en esta segunda campaña en Gijón. En todo este trayecto, Miguel Ángel Ramírez ha contado siempre con el respaldo del grueso de los jugadores, quienes siempre le han defendido públicamente. Los próximos meses apuntan a ser claves para aclarar si el proyecto va más allá de junio, siendo la figura del entrenador una de las llaves para planificar el futuro. La renovación de José Ángel e Insua, dos jugadores importantes esta campaña, apunta a estar entre las prioridades. La de Cali, con un pie fuera el pasado verano, parece más compleja. Zarfino, lesionado desde febrero, y Enol Coto, con pocos minutos, también deberán valorarse. Roque Mesa, el último en llegar, ya está mostrando una gran influencia.

Insua: "Es pronto aún, queda tiempo"

"Lo único cierto es que acabo contrato en junio, ya veremos". Pablo Insua prefiere dejar aparcado cuál será su futuro más allá de la presente temporada, ya que es uno de los jugadores que termina contrato. "Es pronto aún, queda tiempo, pero no pienso demasiado en eso. Lo que tenga que venir, ya vendrá", explica el central del Sporting durante una entrevista concedida a "El Periódico de Aragón", del mismo grupo editorial de LA NUEVA ESPAÑA. En cuanto a dónde se ve la próxima campaña, el central es tajante: "No lo sé, la verdad. A día de hoy no le doy demasiadas vueltas, ya se verá. Me centro en estar y competir lo mejor posible, porque cuanto más alto sea mi nivel más opciones se me abrirán y mejor futuro me vendrá".