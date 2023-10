Dos toques como máximo, no se puede correr, la pelota no se puede levantar por encima de la cabeza y no están permitidas las disputas. El fútbol andarín es una modalidad presentada este sábado por la Fundación del Sporting y la Fundación del Montevil integrada en la Semana del Voluntariado Deportivo, organizada por la Fundación de LaLiga, la Plataforma del Voluntariado de España y la Fundación del Sporting. En un formato similar al fútbol-sala, la actividad está destinada a mayores de 50 años con el objetivo de fomentar la práctiva deportiva, ayudar a un envejecimiento saludable y servir de herramienta para prevenir problemas de salud mental gracias a su poder para socializar.

"Queremos ayudar a romper esa cadena entre el envejecimiento, la soledad y los problemas derivados de salud mental", señaló Javi Parrondo, quien junto a Alfonso Rodríguez es coordinador de proyectos de la Fundación del Sporting. Con el fútbol andarín como vehículo, la Fundación ha iniciado colaboraciones con centros como el Hospital de Cabueñes, que ha empezado "a recetar" esta actividad para algunos de sus pacientes. Carmen de la Rosa, miembro de la Fundación del Montevil, que desde septiembre ya ha empezado a realizar entrenamientos en el campo de La Llosa "con una docena de jugadores", pone el acento en que "puede ayudar mucho a la mujer". Se basa en datos como los compartidos en la presentación. Hay 49.000 mujeres solas en Asturias y las cifras de suicidio están tres puntos por encima de la media nacional. "No es fútbol, es la oportunidad de estar juntos, de reirse y de disfrutar de un tercer tiempo para compartir charla, un agua o una caña", añadió. "Es una idea maravillosa", destacó Inma Castañón, la primera capitana de la selección española de fútbol, presente en el acto tras llegar desde La Coruña. "Este proyecto es muy ilusionante porque permite continuar con la práctica del deporte que más nos gusta a edades avanzadas y también tiene un carácter social que desde la Fundación del Sporting encajó desde el primer momento", subrayó Joaquín, presidente de la Asociación de Veteranos, que colabora en el proyecto. La jornada concluyó con un partido entre abuelos de jugadores de la cantera del Sporting, miembros del Montevil y veteranos del Sporting. Goles para combatir los problemas de salud mental.