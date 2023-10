Ramírez, sobre su futuro en el Sporting: "Soy muy feliz en Gijón, lo saben todos"

Miguel Ángel Ramírez dio protagonismo a la gestión de las emociones en la previa del partido entre el Sporting y el Zaragoza. El entrenador rojiblanco habló de cómo se ha intentado ayudar a Varane a liberarse de la presión, de cómo el resultadismo cambia la percepción del trabajo en el fútbol y de su futuro. Amante de la filosofía de pensar solo en el día a día, deja claro que es "muy feliz en Gijón" y tira de ironía cuando se le menciona su renovación, ya que termina contrato en junio.

Renovación. "Estoy muy feliz en Gijón. Lo saben todos. Disfruto del día a día. Ahora me está preguntando si renuevo, y en dos semanas me estará preguntando si tengo fuerza para seguir. Como dicen sus amigos, este circo es muy resultadista".

El fútbol es resultadista. "Sí, pero así es este circo, amigo. Así es esto. Si no, no estarían aquí (en referencia a los medios de comunicación). Se trata de que cuando llegue el lunes, poder debatir de algo. Por supuesto que es resultadista el fútbol de élite".

Reñidos con el gol. "Mientras haya alguien que haga goles, siempre va a ser positivo. Me lastraría como entrenador que no generáramos. Mientras lo hagamos, va a ser una cuestión de rachas. Juan, Djuka y Campu están haciendo mucho trabajo y muy bien para que se generen ocasiones".

Pascanu, baja. "Es por evitar un mal mayor. Ya lo hicimos con Pablo García. Vamos a no estirar más el chicle para evitar una lesión".

El rival y su trayectoria de más a menos. "No hemos visto un cambio en su juego o en su dinámica para que se viera reflejado en el resultado. Puedes hacer lo mismo y tener distinta suerte. Va por ahí. Juega normalmente con 4-4-2, tienen buen juego directo, son ganadores en duelos... Es el mejor visitante de Segunda División".

Cómo recibirá al equipo la afición. "Nos ilusiona muchísimo. Siempre lo hemos dicho, que los primeros que tenemos que dar esos motivos somos nosotros. Cuando respondemos, la gente siempre está. Que ahora estén ilusionados, contentos y orgullosos de ver a su equipo es nuestra responsabilidad. Sabiendo también que van a venir momentos difíciles y en esos momentos les vamos a necesitar más que nunca para que nos ayuden a levantarnos. Que sigamos cuidando a la gente, que quiera seguir viniendo a El Molinón y disfrutando".

Fallos en Santander. "En el área contraria no me preocupa. Mientras se genere, para mí no es motivo de preocupación. Me preocuparía si no fuéramos capaces de generar. Hay que insistir en zonas de llegada y toma de decisiones, algo que vamos afinando. Es cuestión de seguir insistiendo. En área propia sí que ha habido comportamientos que hemos visto y esto no nos puede pasar. La competición es el mejor maestro".

Varane y Diego Sánchez. "Esta semana tuve un rato más largo con ellos a nivel individual. Varane tuvo un proceso en el que le costó volver al nivel que estaba. Detectamos qué estaba pasando y le ha puesto solución. Está trabajando sabiendo que hay mucha competencia. Tiene que trabajar duro para que cuando le toque estar preparado. Diego es consciente desde un inicio de que iba a estar complicado por el número de laterales que había. Él sabía que iba a ser complicado. Todos quieren jugar, no es algo que les resulte agradable, pero la respuesta es entrenarme más y mejor".

¿Insua lateral? "Pablo Insua puede cumplir en ese rol perfectamente. Luego Enol Coto y Guille Rosas también pueden desempeñar esa función. También tenemos otro tipo de comportamientos y funcionamiento táctico para hacer otra cosa con otro perfil de jugadores. Hay varias opciones para ello".

¿Diego en la derecha? "Puede ser tercer central y como lateral en ambas bandas. Nos lo demostró durante los partidos de pretemporada".

Pivote defensivo en casa. "No es casualidad, responde a las necesidades que teníamos nosotros respecto al otro rival. A partir de ahí, elegimos. Decidimos el plan de partido que queremos llevar en ataque y defensa y a partir de ahí elegimos perfil y protagonistas".

"Nos educaron en la libertad de no reprimir emociones"

El Sporting compartió en redes sociales un vídeo de la charla del entrenador rojiblanco, en el vestuario, nada más terminar el partido ante el Racing de Santander. En él se ve a un Miguel Ángel Ramírez al borde de las lágrimas, mientras afirmaba "lo inmensamente feliz que estaba siendo, lo orgulloso que me estaba sintiendo" por la imagen del equipo. "La gente que me conoce sabe que me emociono y me río con la misma intensidad. Quien no me conoce se puede sentar y decir lo que quiera porque no me conoce. Me siento en un entorno seguro con ellos (los jugadores). Somos una generación educada en la libertad de mostrar nuestras emociones, y no reprimirlas", reivindicó ayer el entrenador canario en referencia a estas imágenes. También habló de lo emocional para referirse a Jonathan Varane, descubriendo que ha tratado de dosificarle porque el jugador ha tenido cierta dificultad en asimilar todo lo derivado a su protagonismo la pasada campaña. "Era una situación más mental, emocional, que otra cosa. No todas las adaptaciones al fútbol profesional son iguales. Desde el año pasado había alarmas encendidas, de estar cerca, porque no es fácil llegar de Tercera al primer equipo y tener impacto y repercusión mediática. No es fácil de digerir. Solo el que lo vive sabe la dificultad y los riesgos, las amenazas que llegan. A veces lleva su tiempo asimilarlo", explicó Ramírez.