La contracrónica del Sporting-Zaragoza: el día agridulce de Djuka, duelo de clásicos y otro gol en el descuento y ya van...

El Molinón lleva tres celebraciones en el añadido en cinco partidos, dos con Insua como protagonista

Pocas emociones en el fútbol puede haber –título o ascenso ya están a otro nivel– que celebrar un gol en el descuento. Si sirve para ganar la emoción es máxima. Pero si con ese tanto se rescata un punto no se queda atrás. Y si además en el minuto 85 se perdía por 0-2 la celebración se desata con ese empate por todo lo alto. El Sporting está abonado a la épica. Cuestión de fe y de creer de un equipo que tira de raza y que nunca se viene abajo. Al menos es lo que se está viendo en este inicio de Liga. En un partido en el que la primera carta de presentación del Sporting fue buena, el gol del Zaragoza antes del descanso le hizo decaer, y el segundo faltando un cuarto de hora parecía haberle dado la puntilla. Pero este Sporting de Miguel Ángel Ramírez tiene chispa. Salvando distancias con el que consiguió el último ascenso a Primera, recuerda por momentos por ese aura, de que su momento va a llegar. Y hasta en días que pintaban malos, como el de esta jornada en El Molinón, el Sporting acabó rescatando un punto. Y lo hizo como más le gusta en casa este curso: en el descuento. En tres de los cinco partidos disputados en casa los rojiblancos han celebrado tantos en el tiempo añadido. Lo hizo Queipo ante el Burgos en el minuto 98. Y los dos siguientes llegaron por medio de Insua, que lo hizo ante el Tenerife en el minuto 94 y ayer frente al Zaragoza en el 97.

Djuka, negado con el gol el día que cumple 200 partidos

Joaquín Alonso, el jugador que más partidos oficiales ha disputado con el Sporting, le entregó a Djuka una camiseta al inicio del partido para celebrar sus 200 encuentros con el conjunto gijonés. Una motivación más para el delantero balcánico, que sin embargo volvió a quedarse a cero. Solo ha marcado un tanto esta temporada. Lo intentó de nuevo, se entregó y estuvo activo, pero le falta ese idilio con el gol. Como si necesitase ese tanto para desatascar y liberarse. Estuvo cerca de conseguirlo, en una acción en la que se quedó solo ante el meta rival, pero su disparó fue al "muñeco". No valía la acción, porque era fuera de juego. Pero dejó de nuevo esa sensación agria y de desesperación también entre la afición. Hasta hubo algún tímido silbido en la grada que se pudo escuchar cuando le sustituyó Campuzano.

Otro duelo de clásicos que quieren volver y de nuevo fiesta en la grada

Atascados en Segunda en los últimos años, Sporting y Zaragoza, dos clásicos de Primera, aspiran a retornar por fin esta temporada. Ambos han empezado bien el curso, confiando en que este año ya toca. Había expectación por el partido, con una gran entrada, más rojiblancos que otros partidos, y más de un millar de aragoneses en la grada. Una fiesta del fútbol, entre dos aficiones que se llevan bien, y en un partido en el que se pudieron ver cuatro goles. Casi como si fuese el fútbol de siempre. Como ya sucedió hace una semana ante el Racing, con otro clásico del fútbol español, con cinco tantos en el partido y con otra fiesta en las gradas. En tiempos del fútbol moderno, donde los históricos parecen sufrir más, que Sporting y Zaragoza –que entre ambos suman 100 temporadas en Primera– vuelvan a pelear por cotas altas, tras asomarse a sufrir en la zona baja de Segunda, es sin duda una buena noticia.

Hassan se estrella con el larguero y le toman la matrícula

Tras el partido ante el Racing José Alberto, entrenador del conjunto cántabro, reconoció que no le había sorprendido la actuación de Hassan, al que tachó como jugador de otra categoría. Ese día falló una ocasión cantada de gol, pero dio dos asistencias y fue un peligro constante. Ante el Zaragoza ayer no había pasado un cuarto de hora cuando ya tuvo el primer desborde, que no encontró rematador. Después el rival llegó a poner dos y hasta tres jugadores a marcarle. Le tomaron la matrícula. Los rivales le conocen y ya ponen el foco en marcarle. Aun así se topó con el larguero en un remate.

Guille Rosas, una de las cinco novedades, se retira lesionado

Tras una semana ajetreada, con tres partidos en apenas siete días, Ramírez quiso seguir dosificando a sus jugadores, pese a presentarse con más días de descanso. Hubo cuatro novedades en el once, Guille, Insua, Pablo García, Rivera y Djuka. En el caso de Guille fue su segunda titularidad del curso. Y tuvo la mala fortuna de tener que retirarse lesionado. No le acompaña la suerte.

Dura derrota del Femenino en Mareo

El Femenino del Sporting cayó 2-4 en Mareo ante el Athletic de Bilbao C. Mal día y duro varapalo para las rojiblancas, que empezaron perdiendo, pero tuvieron un momento de aliento a la media hora de partido cuando Irene puso las tablas. Sin embargo, el conjunto vasco se puso por delante antes del descanso y llega a ir 1-4, hasta que Sonso maquilló el resultado al 2-4 en el minuto 89.