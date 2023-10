¿Qué estaba haciendo el jugador del Sporting Insua cuando Tamudo le "robó la cartera" a Toni? "Fue pura intuición"

"Se lo había visto a Tamudo hace años. Se me ocurrió que podía ser una opción y fue". Cuando Raúl Tamudo hizo el mítico gol que acabaría dando la final de Copa del Rey al Espanyol en el año 2000 ante el Atlético de Madrid, Pablo Insua no había cumplido aún siete años. El central rojiblanco versionó la escena para dar al Sporting un punto que supo a victoria ante el Zaragoza. Solo un central con alma de delantero puede tener la picardía de quedarse detrás de Poussin, meta de los maños, y esperar a que crea estar solo y deposite el balón en el verde. Fue la fórmula elegida para aparecer por sorpresa y definir como un verdadero goleador. "Fue pura intuición", insiste quien lleva ya dos goles esta temporada, ambos, sobre la bocina y en El Molinón.

Es seguro que Raúl Tamudo habrá sonreído al ver cómo Pablo Insua daba continuidad a aquella acción que abrió el título de Copa del Espanyol hace 23 años. Hoy el que fuera uno de los delanteros que han marcado la historia del conjunto perico vive alejado de los focos, al cuidado de su hijo. Retirado del fútbol en 2015, estuvo hasta hace meses en el organigrama técnico del Espanyol. En concreto, al cargo de la secretaría técnica. El descenso del equipo a Segunda División inició una serie de recortes que llevaron a prescindir, entre otros, de quien fuera protagonista de otros goles para el recuerdo de la afición espanyolista como el "Tamudazo", con el que arrebató una Liga al eterno rival, el Barcelona, para ponérsela en bandeja al Real Madrid.

Antes de aquel tanto, vino otro que abrió el 2-1 con el que el Espanyol conquistó el título de Copa sesenta años después y justo cuando celebraba su centenario. Fue en una jugada similar a la vista en El Molinón durante el encuentro ante el Zaragoza, pero con dos matices importantes respecto a la ejecución de Pablo Insua. Tamudo marcó aquel gol aprovechando que Toni, entonces meta del Atlético de Madrid, se encontraba botando la pelota. El delantero metió la cabeza para hacerse con ella, dejar clavado al guardameta rival, y acabar batiéndole por abajo. En el caso de Insua, todo comenzó quitándole el balón cuando Poussin optó por dejarla en el verde para pegarle en largo. El otro matiz es que el tanto del jugador perico llegó a los dos minutos de juego, siendo el del central del Sporting en el séptimo minuto de los nueve añadidos. Es decir, sin margen ya de respuesta o recuperación.

"Había subido para ver si podía rematar. Me quedé un poco atrás. Vi que el portero no miraba para atrás y pensé que podía ser una opción que soltase el balón. Estaba preparado para, si lo hacía, reaccionar", comentó tras el partido Pablo Insua, en el mismo tono humilde en el que suele expresarse uno de los protagonistas del buen inicio liguero del Sporting. Insua, uno de los jugadores que termina contrato a final de la presente campaña, ya hizo en el tiempo añadido el tanto que dio la victoria ante el Tenerife (2-1). Los rojiblancos están acostumbrándose a marcar en la prolongación, siendo Queipo autor de otro tanto que significó el triunfo ante el Burgos (2-1).

Campuzano, gol once meses después

Su entrada y la de José Ángel revolucionó el ataque del Sporting hasta el punto de ser clave en el empate del conjunto rojiblanco. Víctor Campuzano acortó diferencias antes de que Pablo Insua llevara al éxtasis en El Molinón. El delantero rojiblanco saltó al terreno de juego, en sustitución de Djuka, en el minuto 69 para hacer el 1-2 diecisiete minutos después. Llevaba once meses sin ver puerta. Concretamente, desde el partido ante el Leganés en casa de la pasada temporada, el 19 de noviembre de 2022. Aquel encuentro también terminó en 2-2. "A mí me da bastante igual marcar el gol o darlo mientras el equipo vaya bien y sume. Estoy contento en lo personal", comentó Víctor Campuzano, quien la pasada campaña vio también cómo se le habían anulado dos goles, uno de ellos precisamente ante el Zaragoza en El Molinón. El catalán está siendo la alternativa a Djuka durante unas últimas semanas en las que su papel ha ido a más. Una de las claves ha estado en la confianza de Miguel Ángel Ramírez, que durante la pretemporada no contó con él ante la intención del club de poder buscarle acomodo. A partir del cierre del mercado, Campuzano ha ido ganándose un sitio en detrimento de otros delanteros como Jeraldino. El chileno ha pasado de participar en la segunda y tercera jornada, a no tener ni un solo minuto desde entonces. Tampoco está en su mejor momento Djuka, que no ha marcado desde su tanto en la segunda jornada al Mirandés (3-0).